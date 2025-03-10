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白川鄉合掌村停車費10月調漲　大型巴士「多3倍」要1萬日圓

▲▼日本岐阜白川鄉合掌村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲白川鄉合掌村是日本代表景點，也是世界遺產。上圖為秋天景色。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

白川鄉合掌村是日本最受歡迎的景點之一，隨著觀光客增加、物價上漲，當地宣布從今年10月1日調漲停車場停車費，大、小型巴士漲幅最多，從原本3000日圓漲至1萬日圓（約新台幣2233元），漲幅超過3倍。

白川鄉合掌村療癒的里山聚落風景與獨特建築，加上周邊群山環抱，隨著四季變化自有一番風情，尤其當冬天來臨時，整座村落變成整片銀白世界，一座座冠雪後的合掌屋彷彿染上糖霜的薑餅屋，夢幻美景吸引越來越多旅人造訪。

▲▼日本岐阜白川鄉合掌村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲白川鄉合掌村周邊3處停車場的停車費用將調漲。（示意圖／記者蔡玟君攝）

但隨著疫後赴日海外旅客越來越多，許多旅客選擇自駕前往，加上物價上漲，白川村決定從今年10月1日起調漲停車費用，希望藉此能解決過度觀光的問題。

根據規劃，大、小型巴士從原本3000日圓調漲為1萬日圓，普通車與輕型汽車從1000日圓上漲為2000日圓，機車則從原本200日圓調整為500日圓。適用停車場包括「せせらぎ公園小呂駐車場」、「みだしま農村公園駐車場」、「寺尾駐車場」等三處。

▲▼日本岐阜白川鄉合掌村城山天守閣展望台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從城山天守閣展望台可以俯瞰整座合掌村。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，當地也正研擬從今年起，在旺季與冬季實施特別費用，預估會加收額外費用，預計適用的旺季為盂蘭盆節假期、10月下旬至11月上旬的楓葉季、以及年末年始等，預計6月會敲定最終方案。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 日本中部旅遊 中部旅遊 岐阜縣 岐阜旅遊 白川鄉合掌村 亞洲旅遊

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