哈根達斯推新雪糕！水果雪酪入餡　有蜜桃覆盆子、芒果百香果口味

▲哈根達斯推出全新2款脆皮雪糕。（圖／哈根達斯提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！美國冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」今年春天推出2款全新脆皮雪糕，有蜜桃覆盆子、芒果百香果口味，皆是選用清爽雪酪結合濃郁冰淇淋、比利時巧克力脆皮製成，即日起於全台通路限量開賣。

▲哈根達斯新雪糕加入全新雪酪口感。

哈根達斯2款雪糕新上市，今年在脆皮雪糕中加入新鮮水果製成的「雪酪」，一共有2種口味選擇，「蜜桃覆盆子脆皮雪糕」是酸甜覆盆子雪酪結合蜜桃冰淇淋，外層裹上覆盆子果粒白巧脆皮，口感甜蜜清新；「芒果百香果脆皮雪糕」則採用百香果雪酪搭配芒果冰淇淋，外層裹上白巧脆皮加入真實芒果果粒，打造豐富口感，售價皆為129元，即日起於全台各大通路、哈根達斯門市、線上官方商店販售。

▲COLD STONE推出春季限定全新「烏龍茶歐蕾冰淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

另一美國冰淇淋品牌「COLD STONE」則迎來春茶季，選用濃郁奶香冰淇淋加入烏龍茶推出全新「烏龍茶歐蕾冰淇淋」，每一口都能吃到香氣十足的烏龍茶感。首推「黑糖珍烏龍」，烏龍茶歐蕾冰拌入黑糖醬、鹹起司餅乾後，再撒上超Q彈黑糖珍珠，黑糖香交織烏龍茶香，還有滿滿咀嚼口感。

另一款「桃氣玉烏龍」則是烏龍茶歐蕾冰淇淋搭配酥脆餅乾、晶透白玉珍珠，最後淋上清甜水蜜桃果醬的組合，神還原蜜桃烏龍人氣飲品，以上2新品販售至4月10日，今（9）日還可享「中杯以上冰淇淋（含桶裝）同尺寸第2件半價」優惠，提醒不含脆餅並以價低者為優惠品項。