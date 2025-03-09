竹子湖海芋開4成！爽吃土雞桌菜、採海芋還有DIY　半日遊才600元

▲「2025竹子湖海芋季」將在3月14日登場，目前海芋花況約3-4成。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

陽明山「2025竹子湖海芋季」將在3月14日登場，目前海芋花況約3-4成，預計3月底進入最佳觀賞期；而農會也打造兩條路線小旅行，含盆栽DIY、採海芋、享用山間桌菜，一人僅收600元，每周二、四出發，十人即可成行。

▲▼今年冷的時間長，目前花況約3-4成，估計3月底進入最美花期。（圖／記者彭懷玉攝）



北投區農會魏俊凱表示，今年氣溫忽冷忽熱，冷的時間特別長，第一波海芋到228時才盛開，目前花況約3-4成，估計3月底進入最美花期，包含頂湖區的名陽匍休閒農莊、下湖區的小瀑布海芋園，雪白的花朵陸續綻放，若想避開人潮，不妨提前規劃行程。

▲半日遊一人僅600元，滿十人成行，含竹子湖生態人文導覽解說。（圖／記者彭懷玉攝）



北投區農會從3月18日起至6月19日間規劃兩條路線，半日遊一人僅600元，滿十人成行。行程均含蓬萊米故事館、竹子湖生態人文導覽解說，路線一會到頂湖區「花谷海芋園」，採海芋、綠色苔球DIY，並享用簡餐，每周二出發。

▲▼路線二海芋大道遊程，將抵達「發現生活園藝」製作無土栽培植物DIY。（圖／記者彭懷玉攝）



路線二為海芋大道遊程，每周四出發，將抵達「發現生活園藝」，先至隔壁「小瀑布海芋園」體驗免換青蛙裝採海芋，一人能採摘5支，再返回體驗無土栽培植物DIY，並大啖正土雞、客家小炒、鹽酥苦瓜、撒梅子粉的炸地瓜、竹筍排骨湯等在地美味，老闆曹昌正表示，將有十道菜的合菜，讓大家吃飽喝足。

★竹子湖生態農園體驗活動：600元含保險、解說、採花、DIY材料費和餐食，意者洽 02-2893-0227 北投區農會推廣部林先生。

▲「小瀑布海芋園」體驗免換青蛙裝採海芋，農會專案可採5支。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼「發現生活園藝」大啖正土雞、客家小炒、鹽酥苦瓜、竹筍排骨湯等在地美味。（圖／記者彭懷玉攝）

如果喜歡拍美照，每年必去的名陽匍休閒農莊，一站可滿足拍照、喝下午茶的心願。今年老闆王財欽製作放大版樹蛙，置於木屋上方，取名為「樹蛙夢屋」，象徵蛙類的夢想棲息地。接著還能品嚐桶柑巴斯克蛋糕、肉桂卷和拿鐵，為旅程劃下甜美句點。

▲▼今年名陽匍製作放大版樹蛙，置於木屋上方，取名為「樹蛙夢屋」；另一面能拍到更多花海。（圖／記者彭懷玉攝）



名陽匍目前最尾端花況已近5成，預計賞花期可到5月中，業者今年也更新入園需知，入園費每人200元，可折抵150元，用於兌換海芋6支／當季花卉／飲品或店內產品，超出需補足差價。

▲▼品嚐桶柑巴斯克蛋糕、肉桂卷和拿鐵，為旅程劃下甜美句點。（圖／記者彭懷玉攝）



因應花季到來，各家農園再度打造創意打卡點，曹家花田香以「漂浮的星空」榮獲金質獎；銀質獎得主有2位，分別為名陽匍休閒農莊及大梯田花卉生態農園，名陽匍以「樹蛙夢屋」取勝；大梯田花卉生態農園則設計「愛情之輪」受評審青睞。

▲▼曹家花田香以「漂浮的星空」榮獲金質獎；大梯田花卉生態農園則設計「愛情之輪」獲銀質獎。（圖／台北市農會提供）



不只如此，從3月15日至4月27日期間的例假日，台北市農會也準備假日生態人文導覽解說，上午10:30及下午14:00各一場，由專業的導覽員帶遊客了解竹子湖的歷史文化及生態故事，導覽時間約1小時，全程免費，有興趣的民眾可於竹子湖入口停車場集合。此外，期間設有2場次臨時郵局活動，遊客可在現場寄送具有紀念戳章的明信片，還有7場次「印卡讚」活動，能於現場免費列印2張照片。