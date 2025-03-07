ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

一周只開3天！頭城最新老宅甜點店　整顆草莓大福+火車窗景超療癒

▲▼三日和菓。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲頭城新開鐵道旁的日式大福店「三日和菓」。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

記者蔡玟君／綜合報導

宜蘭又有美食新景點！在頭城有間新開的日式大福專賣店「三日和菓」，可以品嚐到整顆草莓製作的草莓大福、抹茶，大面窗景時不時還能捕捉火車經過，一周只營業三天，愛吃草莓的你可別錯過。

▲▼頭城三日和菓。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

▲店內以日式風格裝潢。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

▲▼頭城三日和菓。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

▲三日和菓期間限定的「莓十匣」，建議先預約。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

三日和菓以老宅改建，店內以簡約日式風格設計，更設有和室榻榻米座位。隨著現在正是草莓季節，店家推出期間限定、以草莓為主題的大福，例如每人限購2盒的「莓十匣」，就是10顆裝紅豆麻糬，每顆麻糬上都放上一顆完整草莓，加上綿密紅豆餡，讓人吃得超滿足。

▲▼頭城三日和菓。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

▲日式午茶套餐（上圖左）。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

店家也提供日式午茶套餐，包括60元以下大福、 琥珀糖、五平餅搭配一杯飲料，抹茶控則別錯過「濃郁手刷靜岡抹茶」，偏苦滋味搭配大福剛剛好。

▲▼頭城三日和菓。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

▲店內也有多款不同口味的大福，甜點控可別錯過。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

其他推薦的口味大福還包括「三日開心菓」，內餡加入自家烘焙的開心果製作的生乳酪、開心果泥、開心果碎、奶凍；或是芋泥控一定要吃的「芋泥杏仁」，裡面包入芋泥、杏仁粒與奶凍；「奶酒栗子」則以濃郁栗子餡為主，奶酒呈現的大人系微醺感為口感增色。

▲▼頭城三日和菓。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

▲還有專門座位區能捕捉列車行駛而過。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

而三日和菓緊鄰鐵道一旁，時不時可捕捉到火車呼嘯而過，店內也設有火車觀景座位區，品嚐甜滋滋大福與飲品，邊欣賞列車行駛而過的畫面，愜意度過假期時光。

關鍵字： 美食雲 美食情報 宜蘭旅遊 宜蘭美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【收編過程全紀錄】露營遇流浪貓主動撒嬌＞＜！

推薦閱讀

瑞里紫藤花季來了！必去景觀咖啡4選

瑞里紫藤花季來了！必去景觀咖啡4選

3月壽星消費滿額　海底撈送生日禮包

3月壽星消費滿額　海底撈送生日禮包

芭達雅「夢幻冰淇淋樂園」開箱！

芭達雅「夢幻冰淇淋樂園」開箱！

六福村「12億元超強設施」玩不到了！

六福村「12億元超強設施」玩不到了！

頭城最新甜點店吃得到整顆草莓大福

頭城最新甜點店吃得到整顆草莓大福

仙台機場→秋田市區交通懶人包！

仙台機場→秋田市區交通懶人包！

德州美墨炸雞推新品美式鹽酥雞辣醬飯

德州美墨炸雞推新品美式鹽酥雞辣醬飯

海外旅遊必備護身符　出國投保旅平險

海外旅遊必備護身符　出國投保旅平險

全聯新推4款玫瑰甜點！春遊野餐銅板價優惠　麵包任選4件省10元

全聯新推4款玫瑰甜點！春遊野餐銅板價優惠　麵包任選4件省10元

「呷麵奇市」3/15登場

「呷麵奇市」3/15登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村「12億元超強設施」玩不到了！

全台最難訂Buffet「島語」進駐漢神百貨

嘉義絕美黃花風鈴木地圖5景點必收

日本環球影城門票5月再漲價

不只賞櫻！玫瑰、海芋季3／14開跑

頭城隱藏版「泡麵土地公」曝光！

北海岸「老梅石槽」綠了6成！

2位女性同行第2位38折

名字對中3字免費住花蓮飯店

大苑子「3款金鑽鳳梨飲」回來了

熱門行程

最新新聞更多

瑞里紫藤花季來了！必去景觀咖啡4選

3月壽星消費滿額　海底撈送生日禮包

芭達雅「夢幻冰淇淋樂園」開箱！

六福村「12億元超強設施」玩不到了！

頭城最新甜點店吃得到整顆草莓大福

仙台機場→秋田市區交通懶人包！

德州美墨炸雞推新品美式鹽酥雞辣醬飯

海外旅遊必備護身符　出國投保旅平險

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366