一周只開3天！頭城最新老宅甜點店　整顆草莓大福+火車窗景超療癒

▲頭城新開鐵道旁的日式大福店「三日和菓」。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

記者蔡玟君／綜合報導

宜蘭又有美食新景點！在頭城有間新開的日式大福專賣店「三日和菓」，可以品嚐到整顆草莓製作的草莓大福、抹茶，大面窗景時不時還能捕捉火車經過，一周只營業三天，愛吃草莓的你可別錯過。

▲店內以日式風格裝潢。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

▲三日和菓期間限定的「莓十匣」，建議先預約。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

三日和菓以老宅改建，店內以簡約日式風格設計，更設有和室榻榻米座位。隨著現在正是草莓季節，店家推出期間限定、以草莓為主題的大福，例如每人限購2盒的「莓十匣」，就是10顆裝紅豆麻糬，每顆麻糬上都放上一顆完整草莓，加上綿密紅豆餡，讓人吃得超滿足。

▲日式午茶套餐（上圖左）。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

店家也提供日式午茶套餐，包括60元以下大福、 琥珀糖、五平餅搭配一杯飲料，抹茶控則別錯過「濃郁手刷靜岡抹茶」，偏苦滋味搭配大福剛剛好。

▲店內也有多款不同口味的大福，甜點控可別錯過。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

其他推薦的口味大福還包括「三日開心菓」，內餡加入自家烘焙的開心果製作的生乳酪、開心果泥、開心果碎、奶凍；或是芋泥控一定要吃的「芋泥杏仁」，裡面包入芋泥、杏仁粒與奶凍；「奶酒栗子」則以濃郁栗子餡為主，奶酒呈現的大人系微醺感為口感增色。

▲還有專門座位區能捕捉列車行駛而過。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

而三日和菓緊鄰鐵道一旁，時不時可捕捉到火車呼嘯而過，店內也設有火車觀景座位區，品嚐甜滋滋大福與飲品，邊欣賞列車行駛而過的畫面，愜意度過假期時光。