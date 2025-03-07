好丘「On The Road在路上」回來了！限時快閃松菸　4月正式開店

▲好丘On The Road在路上快閃誠品生活松菸B1。（圖／好丘 GOOD CHO'S提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

被網友譽為「台北最美玻璃屋」的「好丘On The Road 在路上」東門店因租約到期，於2月28日正式熄燈。今（7）日業者宣布即日起至3月31日於誠品生活松菸B1開設「On The Road在路上」快閃店，每日提供14款以上人氣口味貝果，4月3日起則將成為正式常駐櫃位。

▲好丘On The Road在路上誠品生活松菸店每日提供14種以上貝果口味。

好丘選在誠品生活松菸B1開設「On The Road在路上」店型，即日起至3月31日以快閃店方式現身，每日將供應14款以上人氣口味貝果，包括年度銷售冠軍「草莓奶香貝果」、經典「原味小麥貝果」，以及人氣口味像是「起司三重奏貝果」、「桂花紫薯貝果」及「蔥蒜香腸乳酪貝果」等，更開賣「山茶花可頌」，以法式千層可頌工法製作打造外層酥脆、內裡柔軟的可頌口感。

業者也透露On The Road在路上誠品生活松菸店將自4月3日起後以全新正式櫃位常駐於誠品生活松菸。

●好丘On The Road在路上誠品生活松菸店

地點：台北市信義區菸廠路88號B1

營業時間：週一~週日11:00-22:00

設櫃期間：快閃櫃至3月31日、正式櫃4月3日起

▲微笑蜜樂Smille南港展覽館門市於2月中開幕。（圖／微笑蜜樂Smille提供，下同）

以25公分的U型水果千層做為主打的甜點品牌「微笑蜜樂Smille」今年2月也宣布攜手世界咖啡冠軍「Simple Kaffa興波咖啡」，於南港展覽館開出全新首家內用門市，空間設計融合植栽、流線型吧台，還有興波咖啡最具有標誌性的「森林概念」，搭配天花板的大面積明鏡，營造自然又舒適的空間感。

▲3款「咖啡+蜜樂酥」推薦搭配組合。

門市則推出3款專屬組合搭配，包括「鳳梨卡士達蜜樂酥+中深焙 衣索比亞 日曬」是以中深焙咖啡的熱帶水果香氣帶出鳳梨酸甜果香；「紅玉蘋果蜜樂酥+淺焙 衣索比亞 日曬」則選用淺焙咖啡的馥郁花果香凸顯蜜樂酥的肉桂香氣；「香蕉芭樂蜜樂酥+淺焙 衣索比亞 水洗」利用淺焙咖啡清爽果香，讓蜜樂酥中的濃郁香蕉更加輕盈，提升榛果香氣。

另外，興波咖啡也特別推出水果茶咖啡系列，包含「白桃草莓小葉種咖啡」、「芭樂荔枝鐵觀音咖啡」及「馬告芒果烏龍咖啡」共3款，皆只在南港展覽館門市獨家販售。

●微笑蜜樂Smille南港展覽館門市

地址：台北市南港區經貿二路1號（南港展覽館一館）

營業時間：08:00-19:00