台南2處最美木棉花隧道3月必追　加碼2米高蜀葵花、波斯菊花田

▲將軍木棉花道。圖為過去花況，非今年。（圖／城市少女阿璇臉書專頁授權提供，請勿隨意翻攝）

記者蔡玟君／台北報導

3月必看花海之一就是火紅木棉花，本篇整理出台南2處美拍木棉花隧道，還能免費體驗拔蘿蔔。今年受到天氣影響，花期延後，預估3月中旬開始慢慢進入最佳賞花時間。

▲▼林初埤木棉花道名列「世界最美花道」。圖為過去花況，非今年。（圖／記者蔡玟君攝）

1.林初埤木棉花道

名列「世界最美花道」之一的林初埤木棉花道，是台南春天代表風景之一。該木棉花道主要位於南90及附近路段沿路，全長約1.7公里，兩旁超過700棵木棉樹，當火紅花朵盛開時，在空中形成一條火紅隧道，浪漫景象每年都吸引許多旅客造訪。

受到天氣影響，今年林初埤木棉花道花季延後至3月中旬開始，白河區從3月14日起至3月底為止也將推出一系列活動，如從3月15日起每天早上9點至下午5點，提供定點導覽，還有音樂會演出、市集活動。

▲將軍區又有「木棉花故鄉」美稱，規模比白河更大。圖為過去花況，非今年。（圖／城市少女阿璇臉書專頁授權提供，請勿隨意翻攝）

2.將軍苓仔寮木棉花道

將軍區全區共栽種近2000棵木棉花，花海範圍比白河區更廣，故有「木棉花故鄉」美稱，其中苓仔寮木棉花道更是必拍景點。今年同樣受到天氣影響，目前花開不到一成，預估3月中旬後慢慢進入最美時候；在木棉花道一旁今年也種下大片波斯菊花海，未來當木棉花開時，火紅花朵與粉紫色花海相映，成為更浪漫風景。

▲將軍區免費拔蘿蔔體驗。（示意圖／記者蔡玟君攝）

此外，將軍區也是紅蘿蔔盛產區域，栽植面積廣達220公頃、每年可產1萬3000公噸。將軍區公所今年在3月29日當天推出「紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會」，只要事先報名，就可以體驗拔蘿蔔、製作彩虹奶凍杯，報名從3月17日上午9點起開放網路報名，詳情可洽將軍區公所。

▲▼學甲蜀葵花文化節每年都能欣賞比人還高的蜀葵花。圖為過去花況，非今年。（圖／記者蔡玟君攝）

除了賞木棉花外，鄰近的學甲區也將從3月15日起推出「2025學甲蜀葵花文化節」，不僅栽種比人還高的蜀葵花花田，讓旅客能走進花海間盡情拍照外，今年也精心種植了紅黃相間的火焰雞冠花、兩品種的粉萼鼠尾草、紅藜、油菜、萬壽菊及百日草，讓花田展現多層次的色彩與景觀。