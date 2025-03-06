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「迷你團包車」正夯！免併團還有解說　全球機場接送400元起

▲桃園機場，出境，報到，地勤，航空櫃台，旅客，出國旅遊，航空公司。（圖／記者季相儒攝）

▲2024年全年台灣民眾出國人次超過1,600萬，較2023年成長42.8%。（圖／資料照）

記者彭懷玉／台北報導

據交通部觀光署統計，2024年全年台灣民眾出國人次超過1,600萬，較2023年成長42.8%，顯示海外旅遊需求熱度不減。旅遊電商平台KKday也觀察到，疫後旅客更偏好自由度高、彈性大的旅遊模式，舉凡2024年包車服務商品正夯，銷售較前一年成長3成。

▲KKday以熱門目的地日本、韓國、泰國推出迷你團商品。（圖／KKday提供）

▲KKday以熱門目的地日本、韓國、泰國推出迷你團商品。（圖／KKday提供）

「包車旅遊為市場新趨勢！」據KKday統計，2024年包車服務商品賣況較前一年成長3成，相較一般團體行程，迷你團不需與陌生人併團，同車旅客皆為親友，若與單純的包車服務相比，還多了專業導遊帶領解說，可以更放心享受旅程，省去找路、找景點的煩惱。

▲KKday以熱門目的地日本、韓國、泰國推出迷你團商品。（圖／KKday提供）

▲最受歡迎的日本東京5日迷你團，行程走訪富士山、輕井澤、箱根及日光等多條經典路線選配。（圖／KKday提供）

看準趨勢，KKday以熱門目的地日本、韓國、泰國推出迷你團商品，提供2-10人就可出發的專屬小團，最受歡迎的日本東京5日迷你團，行程走訪富士山、輕井澤、箱根及日光等多條經典路線選配，8人成行每人27,900元起、4人成行每人32,900元起；沖繩四日19,900元起；曼谷六日19,900元起等旅遊行程。

另外，雄獅旅遊日前也表示，可針對預算自由調整行程、私密性較高的「客製迷你團」需求日增，自2023年起，每年呈現倍數成長，去年服務人數較前年成長超過1成，今年可望成長逾2成，多半為6-8人搭Mini Van，免和陌生人併團、靈活度高，深受民眾青睞。

▲易遊網「全球接送機」服務。（圖／易遊網提供）

▲易遊網首度推出「全球接送機」服務。（圖／易遊網提供）

而易遊網則針對機場接駁提出新解方，首度推出「全球機場接送」服務，一鍵下訂即可預約上海、首爾、大阪等熱門城市機場接駁，每車最低400元起，旅客可選4人座，或是7人以上的座位車型。即日起至3月16日試營運期間，輸入折扣碼「airport9」限時優惠9折。

此外，司機會自動追蹤航班實際落地時間，旅客不必擔心航班異動須臨時找車，且若航班取消也可全額退費，若遇上航班延誤等不可控因素，亦能提供司機免費等候服務。
 

關鍵字： 旅行社 出國旅遊 包車旅遊 客製迷你團 全球機場接送 出國交通

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