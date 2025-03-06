台北東區網紅店「雨田先生」熄燈　3／9最後營業日

▲超萌的部長鮮奶茶。（圖／雨田先生手沖飲品吧提供）

記者黃士原／台北報導

位於台北東區的手沖飲品吧「雨田先生」，主打之一是各種可愛又療癒的造型飲料，不過業者日前宣布熄燈，只營業到3月9日，結束8年的開業時光。

雨田先生手沖飲品吧位於台北東區巷弄內，主打之一是各種可愛又療癒的造型飲料，其中把柴犬造型棉花糖放在飲品上的「部長鮮奶茶」更是熱門商品，開幕沒多久就成為網紅打卡名店，近年來也陸續被國外旅遊雜誌報導，是許多觀光客來台必訪飲料店。

▲雨田先生「凡爾賽玫瑰草莓牛奶」。（圖／記者黃士原攝）

除了可愛又療癒的造型飲料，雨田先生的老闆還在店門口準備了一張造型小桌子及小道具，讓遠道而來的觀光客可以拍照打卡。不過，店裡只有老闆1人作業，每杯飲品更是手工現作，因此點完飲料後須耗時等候，如果人潮較多就要等久一點。

2017年3月開幕的雨田先生手沖飲品吧，在東區已屹立了8年，不過業者日前宣布熄燈，只營業到3月9日，還推出閉店紀念款的「柴柴提袋」。

▲天母名店「溫德德式烘焙餐館」宣布歇業。（圖／取自溫德德式烘焙餐館臉書）

另外，溫德德式烘焙餐館日前公告，隨著租約到期與房東的都更決定，正式從天母與大安現址畢業了。溫德德式烘焙餐館創立於1999年，主要提供正統德式糕點、麵包，以及道地的德式料理，2004年從台北中山北路六段搬到天母店現址，2010年進軍台北東區開出大安店，提供德國現代最流行的輕食餐飲與每日現烤出爐德式麵包與糕點。