ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

直飛幸福不丹　喜馬拉雅小國祕境大探遊

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

隱身於喜馬拉雅山脈之間，不丹猶如一顆被時間遺忘的寶石，靜謐而閃耀。這個曾被譽為全球最幸福的國度，不僅是港星梁朝偉與劉嘉玲的結婚地，更透過《不丹是教室》、《不丹沒有槍》等電影，深深吸引無數影迷的心。

▲▼直飛幸福不丹　喜馬拉雅小國祕境大探遊。（圖／業者提供）

▲虎穴寺矗立於懸崖之上，是不丹知名宗教聖地，梁朝偉與劉嘉玲也曾到此一遊。（圖／鳳凰旅遊）

想像你身穿不丹傳統服飾，男生是帥氣的「Guo」（幗），女生是優雅的「Kira」（旗拉），漫步在首都天府，感受這座城市的寧靜祥和，參觀西姆托卡這座最古老的城堡型寺廟，每一塊石頭都訴說著精彩的故事。或是，到「雷龍之鄉」巴羅，親眼見證「不丹國寶」虎穴寺，如同一顆明珠，鑲嵌在懸崖峭壁上，散發著神聖的光芒。還有舊都普那卡，這裡是皇室和高僧的避寒勝地；而在黑頸鶴保育中心，也有機會捕捉到黑頸鶴優雅的身姿。

▲▼直飛幸福不丹　喜馬拉雅小國祕境大探遊。（圖／業者提供）

▲不丹國王與王后郎才女貌，就像英國王儲夫婦一樣廣受愛戴，有人暱稱他們是「喜馬拉雅山的威廉和凱特」。（圖／鳳凰旅遊）

除了自然與文化景觀，不丹的生活方式，同樣令人著迷。在不丹，既可穿上傳統服飾拍美照、打卡分享，也可體驗傳統射箭遊戲，欣賞精彩的民俗歌舞表演。此外，不丹美食也是一大亮點，例如最具代表性的阿瑪達奇（Ema Datshi），還有當地米酒～阿拉（Ara），都是必試的道地風味。

▲▼直飛幸福不丹　喜馬拉雅小國祕境大探遊。（圖／業者提供）

▲來不丹旅行，可換穿傳統服飾擺拍美照，圖為帥氣的男裝「Guo」（幗）。（圖／鳳凰旅遊）

讀到腳底發癢、想飛不丹？從台灣出發，以往轉機等待＋飛行時間超過12小時，光想就覺得心累；今年有了直飛班機，5小時即可直達不丹巴羅，令旅程加倍輕鬆便利。5月31日至明年4月4日期間，不丹皇家航空推出12個限定直飛航班；若選擇10月4日出發團，更能親身參與不丹「策秋節」大型節慶，欣賞盛裝舞者的面具舞表演，感受濃厚的宗教氛圍。

▲▼直飛幸福不丹　喜馬拉雅小國祕境大探遊。（圖／業者提供）

▲不丹「策秋節」欣賞面具舞，有消災解厄、獲得祝福的寓意。（圖／鳳凰旅遊）

更棒的是，不丹團2人就可成行，免擔心人數不足而出不了團。當地也配有專車接送及中文導遊全程陪同解說，讓旅程安心又順暢。住宿方面，全程6晚皆為五星級飯店，旅人在享受純淨自然與文化洗禮的同時，也能擁有現代舒適的休憩空間。

★推薦行程：
幸福不丹.低調奢華8天 https://reurl.cc/b3plzy

●行程特色：
˙台灣直飛班機：不丹皇家航空（5小時直達巴羅國際機場，全程無需轉機，減少疲憊更輕鬆暢玩）
˙2人成行（當地導遊接機，專車服務、不合車，含導遊＆司機小費，不丹中文導遊服務）
˙傳統服飾體驗：男生Guo（幗），女生Kira（旗拉）＋體驗傳統射箭遊戲
˙10/4出發團：將會觀賞到宗教節慶「策秋節」傳統文化表演
˙安排6晚五星住宿 / 虎穴寺（不丹最具代表性景點）
˙贈送：不丹簽證費用、不丹網卡一張（3GB）

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

 
關鍵字： 不丹 鳳凰旅遊 直飛

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

小主們玩《後宮甄嬛傳》台詞接龍 經典句被搶走他大崩潰XD

推薦閱讀

直飛幸福不丹喜馬拉雅小國祕境

直飛幸福不丹喜馬拉雅小國祕境

「絲路夢享號」頂奢新玩法

「絲路夢享號」頂奢新玩法

愛丁堡軍樂節75周年慶出發一次玩

愛丁堡軍樂節75周年慶出發一次玩

台南鐵道玩法　搭藍皮列車吃最美麵店

台南鐵道玩法　搭藍皮列車吃最美麵店

60年中藥鋪變身！新竹稻田美景咖啡廳

60年中藥鋪變身！新竹稻田美景咖啡廳

乾杯墾丁店開幕優惠一次看

乾杯墾丁店開幕優惠一次看

東京築地市場8間在地美食推薦！

東京築地市場8間在地美食推薦！

哈根達斯開賣2款全新雪糕！

哈根達斯開賣2款全新雪糕！

和牛粒添加麥香摩卡！望月樓60道菜3／17上市

和牛粒添加麥香摩卡！望月樓60道菜3／17上市

日澡堂經典沒了！　明治停售瓶裝牛奶

日澡堂經典沒了！　明治停售瓶裝牛奶

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村「12億元超強設施」玩不到了！

行天宮排隊甜點「食芋堂」插旗大稻埕

搭百年五分車看落羽松、直達最美蘭展

竹子湖海芋季3/14開跑！花況達4成

瑞里紫藤花季來了！必去景觀咖啡4選

不只賞櫻！玫瑰、海芋季3／14開跑

手搖飲婦女節優惠懶人包！

6米高「汪汪隊立大功」氣偶在台北

2位女性同行第2位38折

嘉義絕美黃花風鈴木地圖5景點必收

熱門行程

最新新聞更多

直飛幸福不丹喜馬拉雅小國祕境

「絲路夢享號」頂奢新玩法

愛丁堡軍樂節75周年慶出發一次玩

台南鐵道玩法　搭藍皮列車吃最美麵店

60年中藥鋪變身！新竹稻田美景咖啡廳

乾杯墾丁店開幕優惠一次看

東京築地市場8間在地美食推薦！

哈根達斯開賣2款全新雪糕！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366