直飛幸福不丹　喜馬拉雅小國祕境大探遊

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

隱身於喜馬拉雅山脈之間，不丹猶如一顆被時間遺忘的寶石，靜謐而閃耀。這個曾被譽為全球最幸福的國度，不僅是港星梁朝偉與劉嘉玲的結婚地，更透過《不丹是教室》、《不丹沒有槍》等電影，深深吸引無數影迷的心。

▲虎穴寺矗立於懸崖之上，是不丹知名宗教聖地，梁朝偉與劉嘉玲也曾到此一遊。（圖／鳳凰旅遊）

想像你身穿不丹傳統服飾，男生是帥氣的「Guo」（幗），女生是優雅的「Kira」（旗拉），漫步在首都天府，感受這座城市的寧靜祥和，參觀西姆托卡這座最古老的城堡型寺廟，每一塊石頭都訴說著精彩的故事。或是，到「雷龍之鄉」巴羅，親眼見證「不丹國寶」虎穴寺，如同一顆明珠，鑲嵌在懸崖峭壁上，散發著神聖的光芒。還有舊都普那卡，這裡是皇室和高僧的避寒勝地；而在黑頸鶴保育中心，也有機會捕捉到黑頸鶴優雅的身姿。

▲不丹國王與王后郎才女貌，就像英國王儲夫婦一樣廣受愛戴，有人暱稱他們是「喜馬拉雅山的威廉和凱特」。（圖／鳳凰旅遊）

除了自然與文化景觀，不丹的生活方式，同樣令人著迷。在不丹，既可穿上傳統服飾拍美照、打卡分享，也可體驗傳統射箭遊戲，欣賞精彩的民俗歌舞表演。此外，不丹美食也是一大亮點，例如最具代表性的阿瑪達奇（Ema Datshi），還有當地米酒～阿拉（Ara），都是必試的道地風味。

▲來不丹旅行，可換穿傳統服飾擺拍美照，圖為帥氣的男裝「Guo」（幗）。（圖／鳳凰旅遊）

讀到腳底發癢、想飛不丹？從台灣出發，以往轉機等待＋飛行時間超過12小時，光想就覺得心累；今年有了直飛班機，5小時即可直達不丹巴羅，令旅程加倍輕鬆便利。5月31日至明年4月4日期間，不丹皇家航空推出12個限定直飛航班；若選擇10月4日出發團，更能親身參與不丹「策秋節」大型節慶，欣賞盛裝舞者的面具舞表演，感受濃厚的宗教氛圍。

▲不丹「策秋節」欣賞面具舞，有消災解厄、獲得祝福的寓意。（圖／鳳凰旅遊）

更棒的是，不丹團2人就可成行，免擔心人數不足而出不了團。當地也配有專車接送及中文導遊全程陪同解說，讓旅程安心又順暢。住宿方面，全程6晚皆為五星級飯店，旅人在享受純淨自然與文化洗禮的同時，也能擁有現代舒適的休憩空間。

★推薦行程：

幸福不丹.低調奢華8天 https://reurl.cc/b3plzy

●行程特色：

˙台灣直飛班機：不丹皇家航空（5小時直達巴羅國際機場，全程無需轉機，減少疲憊更輕鬆暢玩）

˙2人成行（當地導遊接機，專車服務、不合車，含導遊＆司機小費，不丹中文導遊服務）

˙傳統服飾體驗：男生Guo（幗），女生Kira（旗拉）＋體驗傳統射箭遊戲

˙10/4出發團：將會觀賞到宗教節慶「策秋節」傳統文化表演

˙安排6晚五星住宿 / 虎穴寺（不丹最具代表性景點）

˙贈送：不丹簽證費用、不丹網卡一張（3GB）

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