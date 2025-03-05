台東最新「江賢二藝術園區」搶先看　擁絕美海景咖啡、清水模建築

▲江賢二藝術園區的「靜池」，天氣好時還能看到綠島。（圖／翻攝自江賢二藝術園區官網）

記者蔡玟君／綜合報導

台東又有新景點！位於金樽的「江賢二藝術園區」歷經6年時間，終於將在3月15日正式開幕，成為國際藝術新地標。園區以藝術家江賢二的舊畫室擴建而成，由5棟清水模建築為量體，坐擁依山傍海景觀，未來不僅規劃多個藝術展覽，並有海景咖啡，讓旅客能感受東台灣獨有的藝文與自然能量。另外，為了讓觀者能享有安靜空間，園區採門票預約制。

▲▼江賢二藝術園區以5棟清水模建築為主要量體。（圖／翻攝自江賢二藝術園區官網）

江賢二藝術園區由藝術家江賢二與在台灣、德國兩地執業的建築師林友寒共同設計，融自然地景、美學與實用性，5棟清水模建築以細膩的建築語彙，與自然地景相融，展現獨特藝術美學又兼具實用性，蔚藍太平洋成為牆面展開的巨幅畫軸，窗景反射東台灣艷陽與綠山，遊走其中，還能感受四季光影變化。

園內也設有一間「德布西咖啡」，命名靈感來自於江賢二稱之為「音樂上初戀情人」的法國作曲家德布西作品《月光》。旅客可在此點杯咖啡，欣賞眼前海景，享受寧靜時光。

▲▼江賢二藝術園區依山傍海。（圖／翻攝自江賢二藝術園區官網）

隨著開園登場的還有開幕大展《光、美與淨化》，由活躍於國際藝術界、日本森美術館特別顧問的藝評家南條史生與藝術家紀嘉華共同策畫。

為了讓觀者都有舒適、安靜的空間，江賢二藝術園區採門票預約制，即起開放線上訂票，想要前往德布西咖啡，也必須預約購買門票才能進入。6月30日前享開幕優惠價，一般票200元、優惠票150元，身分證設籍台東縣市，或憑台東縣市有效工作證明享優惠價100元。