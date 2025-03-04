威尼斯入城費飆漲2倍！4／18起一日遊要付10歐元　3情況免付

▲威尼斯是義大利熱門旅遊城市 。（圖／記者邱晟軒攝）

記者蔡玟君／綜合報導

威尼斯市政府宣布，今年將從4月18日起實施「入城費」收費制度，不但價格比2024還高，從5歐元提高至10歐元（約新台幣345元），且需要付費的日期也是去年的近兩倍。但若提前4天以上預訂，可享入城費半價，此外，凡在威尼斯市內過夜的遊客可免繳入城費，但需事先在線上登記。

威尼斯於2024年首創向一日遊旅客收取入城費，今年也將再次實施。根據威尼斯市政府初步規劃，今年收費日期從4月18日起至7月底為止，實施日期為4月18日至5月4日每日，以及5月4日後至7月底的每周五、六、日，該費用適用於未在威尼斯過夜，且於上午8點30分至下午4點進入城市的一日遊旅客。

▲想要一日遊威尼斯，指定日進城要付入城費 。（圖／記者邱晟軒攝）

而今年入城費價格也調漲，從原本5歐元漲為10歐元，若提前四天以上預訂，可享減半至5歐元。若遊客僅經過羅馬廣場（Piazzale Roma）、特隆凱托島（Tronchetto）或海事車站（Stazione Marittima）等交通樞紐，未進入市中心，則無需支付入城費；前往潟湖外島（如麗都、穆拉諾、布拉諾）的遊客也無需付費。

與去年相同，凡在威尼斯市內過夜的遊客可免繳入城費，但仍需在線上登記。旅客可前往網站（https://cda.ve.it/it/） 支付入城費或註冊免繳資格。