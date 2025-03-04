▲墾丁Hotel dùa開放訂房、試營運。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

期待已久，最新飯店「墾丁Hotel dùa」來了！不僅全棟是黃金級綠建築，在頂樓更有360度環形「滔浪酒吧空中泳池」，躺床就能看蔚藍海景。業者表示，即日起正式開放訂房、試營運，每晚5800元起，還能享早餐吃到飽。

▲館內象徵生命無限循環的旋轉樓梯。

墾丁Hotel dùa由聯上集團打造，飯店座落於大街核心區域絕佳地理位置，一次擁攬山、海、風相融的自然獨特極景。飯店以珊瑚貝殼為主要設計靈感，並融合墾丁獨有特色而成的友善地標，還有獨創的燈光計畫設計；而館內象徵生命無限循環的旋轉樓梯，以貝殼內部螺旋為靈感，既是視覺焦點，也是藝術象徵。

▲▼房內就能欣賞蔚藍海景。

飯店內共有127間客房、5種房型，分別為dùa 客房、豪華客房、山隅客房、行政客房、山海套房，全館採用英國斯林百蘭名床，並設有55吋智慧型旅館電視、新款Bose戶外型喇叭、Nespresso膠囊咖啡機、新一代Panasonic NA27 吹風機等，客房沐浴備品則使用法國精緻奢華香氛品牌Pascal Morabito。此外，推開房門，就能將絕美海景盡收眼底，盡享海灣視角。

▲Sardine 沙丁嶼餐廳。

餐飲方面也有多項亮點。首先，「Sardine 沙丁嶼」餐廳提供星級主廚打造全日供應餐酒料理，早餐更提供「單點制吃到飽」，不需起身夾菜，直接由專人為你送上桌。

而屏東「乾杯」首店也將進駐飯店，以優質食材與燒肉體驗，在現場用餐體驗更符合來到墾丁的渡假氛圍，讓用餐的過程更有趣、也更美味。

▲屋頂酒吧「滔浪」有墾丁首座360度環景的夢幻空中泳池。

而屋頂酒吧「滔浪」更是未來拍照打卡新地標，不僅擁有墾丁首座360度環景的夢幻空中泳池，現場更有450吋巨幅螢幕，酒吧旁還有AIRSTREAM 風格的餐車設計，搭配全台各特色酒吧的調酒及駐點 DJ 的演出、不定期舉辦池畔派對，打造墾丁夜生活的新亮點。

▲墾丁凱撒大飯店今年滿39周年。（圖／業者提供）

墾丁凱撒大飯店從即日起至3月底推出周年慶優惠，凡預訂周年慶住房專案，雙人成行入住景觀客房每晚4699元起，加碼享第二晚續住價2239元、加人入住不加價，及加購早餐每人390元等三重優惠，同時享全館消費滿5000元贈500元、滿1萬贈1000元，現場還有抽獎活動，最大獎可以39元超低價格享續住第二晚優惠。