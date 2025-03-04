ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

墾丁Hotel dùa試營運「亮點搶先看」！360度空中泳池　躺床看海

▲▼墾丁Hotel dùa。（圖／業者提供）

▲墾丁Hotel dùa開放訂房、試營運。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

期待已久，最新飯店「墾丁Hotel dùa」來了！不僅全棟是黃金級綠建築，在頂樓更有360度環形「滔浪酒吧空中泳池」，躺床就能看蔚藍海景。業者表示，即日起正式開放訂房、試營運，每晚5800元起，還能享早餐吃到飽。

▲▼墾丁Hotel dùa。（圖／業者提供）

▲館內象徵生命無限循環的旋轉樓梯。

墾丁Hotel dùa由聯上集團打造，飯店座落於大街核心區域絕佳地理位置，一次擁攬山、海、風相融的自然獨特極景。飯店以珊瑚貝殼為主要設計靈感，並融合墾丁獨有特色而成的友善地標，還有獨創的燈光計畫設計；而館內象徵生命無限循環的旋轉樓梯，以貝殼內部螺旋為靈感，既是視覺焦點，也是藝術象徵。

▲▼墾丁Hotel dùa。（圖／業者提供）

▲▼房內就能欣賞蔚藍海景。

▲▼墾丁Hotel dùa。（圖／業者提供）

飯店內共有127間客房、5種房型，分別為dùa 客房、豪華客房、山隅客房、行政客房、山海套房，全館採用英國斯林百蘭名床，並設有55吋智慧型旅館電視、新款Bose戶外型喇叭、Nespresso膠囊咖啡機、新一代Panasonic NA27 吹風機等，客房沐浴備品則使用法國精緻奢華香氛品牌Pascal Morabito。此外，推開房門，就能將絕美海景盡收眼底，盡享海灣視角。

▲▼墾丁Hotel dùa。（圖／業者提供）

▲Sardine 沙丁嶼餐廳。

餐飲方面也有多項亮點。首先，「Sardine 沙丁嶼」餐廳提供星級主廚打造全日供應餐酒料理，早餐更提供「單點制吃到飽」，不需起身夾菜，直接由專人為你送上桌。

而屏東「乾杯」首店也將進駐飯店，以優質食材與燒肉體驗，在現場用餐體驗更符合來到墾丁的渡假氛圍，讓用餐的過程更有趣、也更美味。

▲▼墾丁Hotel dùa。（圖／業者提供）

▲屋頂酒吧「滔浪」有墾丁首座360度環景的夢幻空中泳池。

而屋頂酒吧「滔浪」更是未來拍照打卡新地標，不僅擁有墾丁首座360度環景的夢幻空中泳池，現場更有450吋巨幅螢幕，酒吧旁還有AIRSTREAM 風格的餐車設計，搭配全台各特色酒吧的調酒及駐點 DJ 的演出、不定期舉辦池畔派對，打造墾丁夜生活的新亮點。

▲▼墾丁凱撒大飯店。（圖／業者提供）

▲墾丁凱撒大飯店今年滿39周年。（圖／業者提供）

墾丁凱撒大飯店從即日起至3月底推出周年慶優惠，凡預訂周年慶住房專案，雙人成行入住景觀客房每晚4699元起，加碼享第二晚續住價2239元、加人入住不加價，及加購早餐每人390元等三重優惠，同時享全館消費滿5000元贈500元、滿1萬贈1000元，現場還有抽獎活動，最大獎可以39元超低價格享續住第二晚優惠。

關鍵字： 屏東旅遊 墾丁 墾丁旅遊 墾丁Hotel dùa 飯店旅館 度假旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

推薦閱讀

今年澎湖花火節必看史努比無人機秀

今年澎湖花火節必看史努比無人機秀

7-11咖啡買8送8！早餐銅板價最低39元

7-11咖啡買8送8！早餐銅板價最低39元

只有星空和野溪相伴的療癒度假Villa

只有星空和野溪相伴的療癒度假Villa

4家手搖飲春季限定新品盤點！

4家手搖飲春季限定新品盤點！

墾丁度假飯店試營運　亮點先看

墾丁度假飯店試營運　亮點先看

全家抹茶季甜點、烘焙新品「第2件6折」

全家抹茶季甜點、烘焙新品「第2件6折」

辻利茶舗「櫻花祭」限時開跑

辻利茶舗「櫻花祭」限時開跑

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收

全家「藍莓霜淇淋」明起回歸！限時3天特價　5支188元

全家「藍莓霜淇淋」明起回歸！限時3天特價　5支188元

必勝客「超濃五重起司比薩」回歸

必勝客「超濃五重起司比薩」回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

天母名店「溫德烘焙餐館」宣布歇業

台北玫瑰展3／14登場！有聯誼、接駁

名字對中3字免費住花蓮飯店

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收

三芝櫻花季3/8登場　500株櫻花綻放如粉霧海！

傳承三代！南投50年老字號肉圓超Q彈

美式餐廳肋眼牛排「買一送一」

清晨4：30開賣！台中最強肉蛋吐司

添好運666元港點吃到飽延長

菲律賓最新蘇比克雀客國際酒店亮點先看

熱門行程

最新新聞更多

今年澎湖花火節必看史努比無人機秀

7-11咖啡買8送8！早餐銅板價最低39元

只有星空和野溪相伴的療癒度假Villa

4家手搖飲春季限定新品盤點！

墾丁度假飯店試營運　亮點先看

全家抹茶季甜點、烘焙新品「第2件6折」

辻利茶舗「櫻花祭」限時開跑

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366