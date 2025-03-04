4家手搖飲「春季新品」盤點！有隱藏版香橙果茶、超濃茉莉奶茶

▲4家手搖新品盤點。（圖／UG樂己提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新品報報！《ETtoday新聞雲》盤點4家手搖飲春季限定新飲品，包括UG開賣限量隱藏版「香橙果果系列」，CoCo則有主打1杯蘊含28朵茉莉花香的「28茉厚乳茶」，把握機會搶嚐鮮。

▲UG開賣限量隱藏版「香橙果果系列」。

●UG樂己

UG即日起於全門市開賣限量隱藏版新品「香橙果果系列」，嚴選金黃香甜柳橙搭配2款人氣基底茶，包括清新回甘的「十五茉綠茶」以及醇厚甘甜的「蜜香紅茶」，每一口還都能吸到滿滿酸甜柳橙果肉，「香橙果果十五茉」、「香橙果果蜜香紅」2杯售價皆為75元。

▲CoCo悄悄推出新品「28茉厚乳茶」。（圖／CoCo提供）

●CoCo

CoCo悄悄推出新品「28茉厚乳茶」，主打使用每杯蘊含28朵茉莉花濃郁香氣為特色，並以千年窨茶工藝結合綠茶香，再搭配100%來自紐西蘭的天然草飼牛乳，不添加香料、奶粉或奶精，打造醇厚滑順口感，有「28茉厚乳茶（售價75元）」、「28茉珍珠厚乳茶（售價85元）」選擇，即日起於雙北區域門市搶先開賣，每杯可享現折15元優惠。

▲七盞茶「芭樂系列飲品」升級回歸。（圖／七盞茶提供）

●七盞茶

七盞茶「芭樂系列飲品」即日起強勢升級回歸，首推人氣「芭樂檸檬」，是芭樂汁加入檸檬汁的組合；「芭樂梅子」則把夜市小吃甘草芭樂變成茶飲，每一口都能喝到酸甜滋味；還有全新「芭樂旺來冰沙」，芭樂冰沙結合蜜鳳梨，口感酸甜好喝，售價皆為70元。

▲日出茶太推出全新「靜岡濃抹系列」。（圖／日出茶太提供）

●日出茶太

日出茶太3月推出全新「靜岡濃抹系列」，嚴選日本純正靜岡抹茶推出3款抹茶飲品，每杯皆是使用現刷靜岡抹茶粉製成，包括結合醇厚瑞穗鮮乳的「抹茶拿鐵」，黃金比例半糖微冰最推薦；以及抹茶拿鐵加入Q角的「抹茶Q角拿鐵」、抹茶拿鐵搭配芒果、Q角的「抹茶Q芒拿鐵」，售價70元起，即日起於全門市開賣。

為歡慶新品上市，LINE會員至3月7日可領取「靜岡濃抹系列任選第2杯10元」1張、3月10日起至3月14日「靜岡濃抹系列任選第2杯半價」1張、3月17日起至3月31日「全品項買2送1」2張。