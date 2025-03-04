肋眼牛排買一送一！美式餐廳婦女節一日限定優惠

▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排3月8日推出12盎司肋眼牛排買一送一。（圖／開展餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

歡慶國際婦女節，Texas Roadhouse德州鮮切牛排3月8日推出12盎司肋眼牛排買一送一，內用外帶都適用。此外，TGI FRIDAYS 3月瘋肋排，每周三碳烤豬肋排買一送一。

以特製香料提味、肉香四溢又富有嚼勁的肋眼牛排，搭配香醇濃郁的奶油玉米配菜，是Texas Roadhouse最受歡迎的餐點之一，這周末是3月8日國際婦女節，餐廳祭出12盎司肋眼牛排買一送一優惠，不限內用外帶。

▲Texas Roadhouse 3月11日起推出限定雙人套餐，可品嘗到新品「手撕豬迷你堡」。（圖／開展餐飲提供）

而女王節過後，Texas Roadhouse3月11日起推出白色情人節的限定雙人套餐，內容延續「More Than Beef無牛季」非牛料理，不僅能品嘗到新品「手撕豬迷你堡」，還有酥炸花枝圈、德州辣雞翅、香料烤蝦等美味供選擇，嗜牛一族也可以加價399元升級肋眼牛排。

TGI FRIDAYS也加入白色情人節戰局，3月14日推出一日限定的雙人套餐，集結炭烤豬肋排、加勒比海海鮮飯、香辣泰國雞肉麵等經典料理，以及不在菜單上的隱藏版調飲。

▲TGI FRIDAYS 3月「瘋肋排」明天正式開跑，每周三碳烤豬肋排買一送一。（圖／開展餐飲提供）

此外，TGI FRIDAYS「瘋肋排」明天正式開跑，每周三碳烤豬肋排買一送一，全台18家分店都適用，而信義分店再加碼，3月每周五至店內任點兩杯180元以上的飲品，即享有肋眼牛排買一送一。

▲台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen即日起至5月15日推出「環球美食航線」主題菜色。（圖／台北國泰萬怡酒店提供）

另外，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen即日起至5月15日推出「環球美食航線」主題菜色，藍蟹、扁蟹、松葉蟹腳（假日）、重慶青花椒水煮牛肉、上海醃篤鮮、勃根地紅酒羊肩、帕馬火腿蜜瓜等海陸料理無限供應。歡慶38婦女節，女性客人3月3日至3月8日午、晚餐時段用餐，即加碼贈送每人韓國品牌保養品1入，送完為止。

