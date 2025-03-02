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2025台灣國際熱氣球嘉年華亮點曝！無人機+光雕秀　公休日別白跑

▲2024台灣國際熱氣球嘉年華，6日在台東鹿野高台正式登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2025台灣國際熱氣球嘉年華將於7月5日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者蔡玟君／綜合報導

「2025台灣國際熱氣球嘉年華」最新活動內容公布了！台東縣政府表示，今年活動從7月5日起登場，今年不僅會有熱氣球新成員加入，在鹿野高台、國際地標更有熱氣球光雕音樂會加上煙火與無人機演出。此外，為了更完善音樂會前置作業，今年活動期間每周二為公休日。

▲2023台灣國際熱氣球嘉年華開幕光雕音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲今年活動規劃8場熱氣球光雕音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今年2025台灣國際熱氣球嘉年華活動從7月5日至8月21日舉行，台東縣政府搶先公布今年活動亮點。在7月5日當天清晨可看到萬球齊飛壯觀畫面，活動期間規劃8場熱氣球光雕音樂會，包括鹿野高台、池上大波池、台東國際地標，旅客可在浪漫星空下欣賞熱氣球光雕、煙火與無人機共演的震撼畫面；太麻里則規劃曙光音樂會。

▲▼2022台東熱氣球嘉年華繫留體驗搶先看。（圖／記者周姈姈攝）

▲也有熱氣球繫留體驗。（圖／ETtoday資料照）

與往年不同的事，過去熱氣球活動以每日不間斷方式進行展演，今年團隊為了更完善光雕音樂會前置作業，每周二設為公休日；現場造型熱氣球展演及繫留活動，每日分上午場和下午場兩個時段，時間分別為早上5點30分至7點，下午5點至6點30分。台東縣政府也將在3月30日當天以600台無人機揭曉今年熱氣球全新成員，請民眾期待。

「2025臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球開幕及光雕音樂會場次：

(1) 7/05 (六) 05：30 鹿野鄉 鹿野高台(開幕萬球齊飛)
(2) 7/06 (日) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
(3) 7/10 (四) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光)
(4) 7/17 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
(5) 7/24 (四) 19：00 池上鄉 大坡池(▲)
(6) 7/31 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★)
(7) 8/07 (四) 19：00 臺東市 國際地標(★+▲)
(8) 8/14 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
(9) 8/21 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)

備註：★為無人機展演場次 / ▲為煙火場次

關鍵字： 2025台灣國際熱氣球嘉年華 台東旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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