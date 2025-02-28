武陵櫻花季交通管制延長到3／2　台中市府228連假加開賞櫻專車

▲武陵農場櫻花盛開。（圖／取自武陵農場 Wuling Farm 臉書）

記者黃士原／台北報導

因應花季延遲，武陵櫻花季交通管制期延長至3月2日，同時考量228連假期間賞花人潮眾多，台中市府這3天加開武陵賞櫻專車，接駁民眾往返梨山及武陵農場，歡迎大家多加利用。

今年武陵櫻花季交通管制延長至3月2日，但台中市交通局考量228連假賞櫻人潮眾多，特別在這3天加碼提供接駁車服務（往返梨山及武陵農場），發車時段往武陵農場方向分別為上午7點、9點30分及下午1點；往梨山方向分別為上午11點30分、下午2點30分及下午5點30分，購票地點在梨山遊客服務中心，採現場售票方式。另也可利用市區公車866區2路，往返梨山至武陵農場。

▲台中市交通局鼓勵民眾多利用大眾運輸前往賞櫻。（圖／取自台中市政府網站）

此外，后里泰安櫻花也很漂亮，如果擔心路途太遙遠的市民朋友，搭大眾運輸去泰安賞櫻也很方便，台中市交通局建議可搭乘台鐵區間車、市民小巴4延、211、839、888路公車，從泰安車站下車後，步行約20分鐘，或騎ubike到泰安派出所，附近有泰安鐵道文化園區可以借還車，輕鬆又愜意。

相關武陵農場櫻花季交通管制措施詳情，可至「公路局114年武陵農場櫻花季疏運專頁」（https://reurl.cc/G5DgVp）查詢，即時公車資訊則可至台中公車即時動態資訊或下載台中公車APP。