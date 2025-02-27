ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

浪漫櫻花雨來了！桃園北橫賞櫻泡湯還可抽大獎　228連假衝一波

▲桃園北橫賞櫻泡湯還可抽大獎

▲桃園北橫櫻花季，浪漫粉紅櫻花雨來襲。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園落幕，隨著北橫櫻花季接力到來，市府觀旅局表示，今年受到氣候影響，上巴陵中心路一帶櫻花較晚綻放，而下巴陵及中巴陵的櫻花在2月下旬已全數盛開，市府經重新調查並更新2025櫻花漫步地圖」花期資訊，想一睹浪漫北橫櫻花雨的朋友們，歡迎至臉書粉絲專頁「探索北橫」或「桃園市政府風景區管理處」取得最新花況！

另外，目前下巴陵的拉拉山遊客中心和中巴陵櫻木花道昭和櫻已全部盛開，中心路上恩愛農場的富士櫻與千島櫻開花約2-3成，隨著228連假天氣回暖，正含苞待放的櫻花將會一次爆開喔！喜歡櫻花、想徜徉在粉色櫻花下體驗浪漫氛圍的朋友們，把握北橫櫻花季盛花期，今年228連假來北橫渡假吧！

▲桃園北橫賞櫻泡湯還可抽大獎

▲最新花況！（圖／觀旅局提供）

桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長27日表示，228三天連假歡迎大家來桃園大溪、龍潭及復興區旅遊，3月2日前只要到羅浮溫泉或小烏來天空步道遊玩，憑消費發票及門票票根，就能獲得一次「探索北橫-離你最近的芬多精仙境」抽獎活動一次抽獎機會，或去大溪、龍潭及復興區合法民宿、旅館及露營區住一晚，憑住宿發票亦能獲得一次抽獎機會，兩項皆達成者額外獲得一次加碼抽機會！

▲桃園北橫賞櫻泡湯還可抽大獎

最大獎是油電車、還有電動機車、電視等多項好禮等您來抽回家！北橫輕旅行，賞櫻泡湯暢遊小烏來天空步道，還能抽大獎，好康好玩一次滿足！

關鍵字： 228連假 桃園北橫 賞櫻泡湯 抽大獎

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

推薦閱讀

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

漢堡王無麵包小牛堡限時1周回歸

漢堡王無麵包小牛堡限時1周回歸

7-11推韓國草莓霜淇淋、櫻花思樂冰買1送1

7-11推韓國草莓霜淇淋、櫻花思樂冰買1送1

探索廚房「帝王蟹腳吃到飽」3/3登場

探索廚房「帝王蟹腳吃到飽」3/3登場

赴日注意！JR九州鐵路周遊券4月漲價

赴日注意！JR九州鐵路周遊券4月漲價

桃園北橫賞櫻泡湯還可抽大獎　228連假衝一波

桃園北橫賞櫻泡湯還可抽大獎　228連假衝一波

門票僅100元！桃園周末限定生態農場

門票僅100元！桃園周末限定生態農場

橘焱胡同拿下「胡椒廚房」台灣代理權

橘焱胡同拿下「胡椒廚房」台灣代理權

情侶出遊必修課　旅平險專家避雷指南

情侶出遊必修課　旅平險專家避雷指南

2025赴韓旅遊新制　機上禁用行動電源

2025赴韓旅遊新制　機上禁用行動電源

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

爽嗑「排餐＋泰港式自助百匯」400起

安東廳牛排館平日午間套餐配菜可吃到飽

身分證對中2碼升級九孔鮑魚吃到飽

全台5飯店買一送一優惠懶人包

每人666元！添好運吃到飽活動加開台南店

麗星郵輪「探索星號」3月回歸！基隆港出發日韓賞櫻2萬有找

福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場

炒麵一碗25元太佛心！尬東泉辣醬才過癮

CoCo「蜜香粉角系列」新上市！

身分證有「3個2」免費吃豬排

熱門行程

最新新聞更多

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

漢堡王無麵包小牛堡限時1周回歸

7-11推韓國草莓霜淇淋、櫻花思樂冰買1送1

探索廚房「帝王蟹腳吃到飽」3/3登場

赴日注意！JR九州鐵路周遊券4月漲價

桃園北橫賞櫻泡湯還可抽大獎　228連假衝一波

門票僅100元！桃園周末限定生態農場

橘焱胡同拿下「胡椒廚房」台灣代理權

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366