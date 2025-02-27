浪漫櫻花雨來了！桃園北橫賞櫻泡湯還可抽大獎　228連假衝一波

▲桃園北橫櫻花季，浪漫粉紅櫻花雨來襲。（圖／觀旅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園落幕，隨著北橫櫻花季接力到來，市府觀旅局表示，今年受到氣候影響，上巴陵中心路一帶櫻花較晚綻放，而下巴陵及中巴陵的櫻花在2月下旬已全數盛開，市府經重新調查並更新2025櫻花漫步地圖」花期資訊，想一睹浪漫北橫櫻花雨的朋友們，歡迎至臉書粉絲專頁「探索北橫」或「桃園市政府風景區管理處」取得最新花況！

另外，目前下巴陵的拉拉山遊客中心和中巴陵櫻木花道昭和櫻已全部盛開，中心路上恩愛農場的富士櫻與千島櫻開花約2-3成，隨著228連假天氣回暖，正含苞待放的櫻花將會一次爆開喔！喜歡櫻花、想徜徉在粉色櫻花下體驗浪漫氛圍的朋友們，把握北橫櫻花季盛花期，今年228連假來北橫渡假吧！

▲最新花況！（圖／觀旅局提供）

桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長27日表示，228三天連假歡迎大家來桃園大溪、龍潭及復興區旅遊，3月2日前只要到羅浮溫泉或小烏來天空步道遊玩，憑消費發票及門票票根，就能獲得一次「探索北橫-離你最近的芬多精仙境」抽獎活動一次抽獎機會，或去大溪、龍潭及復興區合法民宿、旅館及露營區住一晚，憑住宿發票亦能獲得一次抽獎機會，兩項皆達成者額外獲得一次加碼抽機會！

最大獎是油電車、還有電動機車、電視等多項好禮等您來抽回家！北橫輕旅行，賞櫻泡湯暢遊小烏來天空步道，還能抽大獎，好康好玩一次滿足！