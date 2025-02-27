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北市「2千株繡球花滿開」！平日也擠滿人　櫻花、杜鵑花況直擊

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大安森林公園「台北杜鵑花展」將在3月1日開跑。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

一年一度台北杜鵑花展將在3月1日開跑，在此之前，逾2000株繡球花爭相迎賓，洋紅色、紫紅色、藍紫色、青綠色花朵爆滿綻開，即便平日，大安森林公園也湧入眾多賞花人潮，爭睹全台第一波繡球花盛事。

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼逾2000株繡球花爆滿綻開，即便平日，大安森林公園也湧入眾多賞花人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

大安森林公園是台北人的後花園，搭捷運就能到的便利性，每到花季總吸引眾多賞花客，台北杜鵑花展3月登場之前，更受人矚目的繡球花搶先綻放，就位於「杜鵑花心心區」，從大安森林公園3號門進入，順著人群走即可找到。

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼今年多達2100盆繡球花、涵蓋6種品系，現已滿開，預計可至3月底。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

大安森林公園之友基金會表示，今年多達2100盆繡球花、涵蓋6種品系，有紅繡、藍繡、Fabolo、Florentina、Floria、Royal Red，該區繡球花已滿開，預計可至3月底，滿園盛放的花朵，搭配飛燕草、百合、麗格海棠、薰衣草、金雀花、瑪格麗特、大理花、超級鳳仙、金魚草等季節花卉，把花園點綴地五彩繽紛，讓都市人感受漫步花園的小確幸。

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼新增「七彩星苑」小花園，園內中央設置木桌椅，一旁有4公尺高的草編台灣黑熊裝置。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

不僅如此，公園內多了一處「七彩星苑」小花園，園內中央設置木桌椅，並新增高低錯落的木平台，四周種植醉蝶花、金魚草、飛燕草、鼠尾草等花卉，呈現多層次變化，以及4公尺高的草編台灣黑熊裝置。

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「落羽松森林步道」旁，可以順著迴旋步道往上走到制高點，收進整座杜鵑花田，目前僅有零星開花。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

▲櫻花花期進入倒數，已有不少長出綠葉。（圖／記者彭懷玉攝）

「台北杜鵑花季」3月1日揭幕，不過目前公園杜鵑花僅有零星開花，公園處表示，預計3月8日才會綻放，需視天氣情況而定，賞花的位置就在生態池南畔「落羽松森林步道」旁，可以順著迴旋步道往上走到制高點，收進整座杜鵑花田。公園處指出，預計最早開花的地點會是大安森林公園捷運5號出口，夜間也有布置燈飾，呈現別於白天的浪漫氛圍。

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼本屆花季融入風倒木，透過藝術創作與景觀設計，賞花之餘也能感受永續共生。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

「台北杜鵑花季」可觀賞到紫紅色花朵的「桃園1號-紅玫瑰」杜鵑，以及鮭魚紅色花朵的「桃園2號-火炬」杜鵑，是由桃園區農業改良場提供借展，特別的是，本屆花季融入風倒木，透過藝術創作與景觀設計，賞花之餘也能感受永續共生。

台北杜鵑花季、繡球花
 日期：繡球花即日起至3月31日，杜鵑花季預計3月8日起開花
地點：「杜鵑花心心」區
地址：台北市大安區新生南路二段1號（靠近大安森林公園大生態池落羽松木棧道旁）

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 台北杜鵑花展 大安森林公園 繡球花 杜鵑花心心

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