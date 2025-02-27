限時4天！日本機票、飯店99元起　環球影城門票買一送一

▲日本是台灣人最喜歡的出國目的地。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

線上旅遊平台Trip.com宣布從3月3日至6日推出線上春季旅展，祭出日本機票一口價99元、沖繩飯店每晚99元起優惠，以及日本環球影城、韓國首爾塔、泰國清邁野生動物園夜遊門票買一送一。

Trip.com在4天線上春季旅展期間，每天都推出不同機票與住宿，景點優惠。3月3日主打日本機票與飯店優惠，如沖繩那霸安迪魯飯店高級雙床房每晚下殺99元起，京都八條都飯店、名古屋JR門樓飯店、東京品川王子大飯店，以及上海客萊福諾富特飯店雙人房每晚999元起，在3日當天早上11點開賣。

▲大阪單程機票將有99元優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

而3日中午12點起，開放搶購台北直飛日本東京、大阪、沖繩單程機票，全部一口價只要99元，僅此一天；晚上10點再加碼釋出折抵2222元和1111元的機票、飯店限量優惠代碼。

3月4日中午12點起則限量開賣台北直飛上海、成都，來回機票一口價1999元，當日晚上10點加碼釋出折抵1111元和333元的限量機票優惠代碼，全球航班適用。此外，Trip.com 為白金等級以上會員，提供免費使用機場貴賓室的福利。

▲台南友愛街旅館友緻客房。（圖／Trip.com提供）



3月5日中午12點，全台星級飯店下殺1999元起，包括台北美麗信花園飯店、台北凱達大飯店、台南友愛街旅館；晚上10點則釋出折抵1111元和333元的限量飯店優惠代碼。

▲日本環球影城。（圖／記者謝盛帆攝）



3月6日中午12點起則推出亞洲熱門景點門票買一送一優惠，包括日本環球影城、韓國首爾塔、香港海洋公園、越南富國島珍珠遊樂園、泰國清邁野生動物園夜遊、印尼峇里島海豚樂園、花蓮遠雄海洋公園、賞鯨體驗都適用。

▲擁有500顆櫻花的佐賀賞櫻名所「佐賀城公園」。（圖／業者提供，下同）

易飛網也從即日起至3月27日為止推出線上春季旅展，趁著賞櫻季節即將到來，推出團體行程「九州春暖花開小資輕旅行6日」，一口價1萬8999元。

若想探索其他亞洲國家，也有「韓國釜邱雙城4日」8900元起、「泰國大城曼芭走跳6日」51連假1萬3900元起；「玩樂中越5日」全程入住4星飯店，一口價2萬8900元起；「易起飛北越5日」搭下龍灣豪華五星遊船、米其林推薦套餐再加越式下午茶1萬6500元起。

▲跟團一探古埃及的秘密。

長程線則有「埃及五千年精華10日」包含全程五星住宿、河輪體驗、吉薩金字塔、帝王谷、新開幕大埃及博物館等，每人5萬4900元起。 「藍色土耳其10日」入住五晚五星飯店、一晚洞穴特色飯店、一晚蕃紅花世界遺產特色住宿、含博斯普魯斯海峽遊船及土耳其熱情之夜，每人4萬3900元起。

若想要輕鬆找機加酒優惠，「日本沖繩·機加酒4日」，搭乘峇迪航空，入住那霸市區精選飯店每人1萬999元起；「呼朋引伴玩香港·機加酒3日」入住4星級上環、尖沙咀、銅鑼灣市區飯店，並加贈香港網卡+八達通卡，旅展限定價7900元起。

「越南峴港·機加酒5日」則提供3至9月出發選擇，入住精選飯店，享受露天泳池與放鬆SPA，加碼贈送越南網卡，酒店步行即可抵達美溪沙灘，每人1萬1999元起。

