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8款配菜吃到飽！安東廳牛排館平日午間套餐優惠3／10登場

▲款配菜吃到飽！安東廳牛排館平日午間限定優惠3/10登場。（圖／台北喜來登提供）

▲安東廳牛排館平日午間限定優惠3月10日登場，8款配菜吃到飽。（圖／台北喜來登提供）

記者黃士原／台北報導

台北喜來登安東廳牛排館於3月10日至4月30日推出「平日午間優惠」，提供3道式精選料理，包含前菜或湯品、配菜、主餐各擇一，餐價1280元起+10%，其中8款配菜可無限供應。

台北喜來登安東廳牛排館「平日午間優惠」自3月10日起至4月30日，提供3道式精選料理，包含前菜或湯品、配菜、主餐各擇一，其中辣味玉米、香料馬鈴薯、起司玉米糕、炒蘑菇、炸薯條、花椰菜、娃娃菜等8款配菜都可無限供應。

▲款配菜吃到飽！安東廳牛排館平日午間限定優惠3/10登場。（圖／台北喜來登提供）

▲米其林餐廳SOIGNÉ招牌前菜「鮪魚塔塔．韓式辣醬」。

前菜部分，飯店首推米其林餐廳SOIGNÉ招牌前菜「鮪魚塔塔．韓式辣醬」，另有酥炸廣島牡蠣、大蒜澎湖淡菜、香料蒜油蝦、法國鄉村肉派、焗烤洋蔥湯、蘑菇卡布奇諾等可選擇。

主餐除了可同時吃到菲力與紐約客兩種部位的「美國30天乾式熟成丁骨牛排」，還有肉質細膩且油花媲美和牛的「紐西蘭Lumina 高地和羊」，搭配發酵辣椒醬與波特酒醬，風味層次豐富。此外，也有波士頓龍蝦燉飯、挪威鮭魚佐青醬、台灣櫻桃鴨胸可選擇。主餐餐價1280元起至5280元。

▲高雄福華頂樓的Smile One精緻涮涮鍋推出龍蝦買一送一。（圖／高雄福華大飯店提供）

另外，慶祝中華隊順利挺進2026世界棒球經典賽資格賽，高雄福華大飯店即日起至3月7日（不含228連假），於館內各餐廳推出中華隊晉級歡慶加碼活動。位於頂樓的Smile One精緻涮涮鍋，推出「波士頓龍蝦買1送1」優惠，原價1780元的龍蝦，現省890元，每桌限優惠1組。

位於1樓的HOVII CAFÉ則推出全品項飲品外帶買1送1，以及招牌點心金磚金條款禮盒買2送1，外帶餐點加贈指定飲品。英倫風七賢吧則推出生啤酒買1送1。中餐廳江南春江浙料理，消費滿2000元即贈手工蔥油餅1份；珍珠坊廣式料理則推出熱銷組合餐加贈季節鮮果盤。

關鍵字： 美食雲 安東廳牛排館

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