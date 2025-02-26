頤宮攜手馬祖7家名店推快閃餐會　老酒蛋、太平燕躍上三星餐桌

▲太平燕是馬祖經典菜色將煮熟的鴨蛋稱為「太平」，藉此諧音以祈求平安。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

蟬聯7屆米其林三星餐廳的君品酒店頤宮中餐廳，今日起至3月2日攜手7家馬祖在地知名餐廳，舉辦「食膳馬祖」餐會，將店家經典菜色集於一桌。目前5天活動的餐期已被訂滿，君品表示，未來部分料理與甜點在活動結束後，會保留在頤宮菜單裡。

參與「食膳馬祖」活動的餐廳皆是當地人氣店家，分別為「918馬祖風味餐廳」、「台江大飯店」、「坊廂玉餐廳」、「林義和工坊」、「依嬤的店」、「第一餐廳」與「海島波波工作室」等，雲品國際總經理丁原偉表示，希望藉由這次合作，深入挖掘料理背後的文化與故事，以美食文化豐富旅遊體驗，提升當地觀光熱度。

▲紅糟肉。（圖／記者黃士原攝）

▲紅糟中卷。（圖／記者黃士原攝）

▲紅糟大蝦。（圖／記者黃士原攝）

食膳馬祖餐點包括前菜類、馬祖在地經典與失傳料理、最具特色的紅糟料理及甜點類。前菜有老酒蛋、蘿蔔海苔、涼拌紫菜；馬祖在地經典與失傳料理有太平燕、瓜白菜、鰮魚蒸肉佐地瓜飯、鼎邊糊；紅糟料理吃得到紅糟肉、紅糟中卷、紅糟大蝦；甜品則有簸當（米時）、潤飯（米時）、糖水白丸、尾梨糕（迷你糕）、八寶飯、地瓜餃。

其中太平燕、瓜白菜是馬祖經典菜色，食膳馬祖菜單中的太平燕，是由第一餐廳所料理，將煮熟的鴨蛋稱為「太平」，藉此諧音以祈求平安。選用豬絞肉、魚漿等食材，包入燕皮，川燙後與高湯、鴨蛋、蔥花、香油一同烹煮，簡單鮮美，承載著馬祖的祝福與吉祥。

▲「瓜白菜」為馬祖當地的傳統婚宴菜餚。（圖／記者黃士原攝）

▲老酒蛋。（圖／記者黃士原攝）

另一道即將失傳的料理為林義和工坊的瓜白菜，為馬祖當地的傳統婚宴菜餚，菜名是因黃魚和白菜之故，黃魚在福州話中被稱為黃瓜魚；將黃魚去皮、骨、刺，只留下魚肉的部分，除梗後的白菜加入高湯煨煮，以火腿丁、干貝來配色，最後放入黃魚肉和豬油，整道菜色融合白菜的甜、魚的鮮嫩。

▲八寶飯。（圖／記者黃士原攝）

▲地瓜餃。（圖／記者黃士原攝）

另外，由台江大飯店所製的鼎邊糊，是閩東和福州地區著名的小吃，高湯以鯷魚、竹笙乾等配料熬煮，絞肉炒香後加入高湯、香菇、蝦皮等小火慢煮，米漿沿鍋邊倒入，煮熟後再將米片刮入鍋中。

頤宮中餐廳與馬祖7家風土餐廳聯合推出的「食膳馬祖」，今日起到3月2日期間限定，套餐售價每位3880元+10%，也供應單點菜單，每份料理380元＋10%起，單點飲品每杯280元+10%起。君品表示，目前5天活動的餐期已被訂滿，部分料理與甜點在活動結束後，會保留在頤宮菜單裡。

▲王品龍蝦季明天登場，上圖為享鴨的「橙酒生爆龍蝦球」。（圖／記者黃士原攝）

另外，王品集團連3年舉辦龍蝦季，今年旗下「享鴨」、「莆田Putien」及「丰禾」使用每尾重達460-520公克的眼斑龍蝦，再結合台灣在地蔬果，以多種創意手法烹調，合計推出9道不同風味的龍蝦料理。2月26日起至4月底內用多人套餐，即可用699元加購，3月3日起連續3天的下午4點，王品瘋美食App狂撒4500張龍蝦1折券，以699元+10%計算，只要77元就可吃到整尾龍蝦。