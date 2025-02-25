嘉義最高酒店全新寵物房4大亮點　與毛孩共眠、享高空景觀

▲嘉義福容voco酒店。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

毛小孩已成為許多家庭不可或缺的成員，越來越多旅人期盼出門旅行能帶著毛孩一起出遊。有「嘉義101」之稱的嘉義福容voco從即日起推出寵物友善房與住房專案，每晚5200元起，更打造4大亮點，讓旅客不只有吃、有拿還好拍。

▲最新寵物房可讓旅人和毛孩同睡。

亮點一：和毛孩出遊免分房睡

嘉義福容voco在館內16樓打造6間寵物友善房型，房間內就有專為毛孩設計的飼料碗以及舒適睡墊，讓旅人能與毛小孩一起入眠，還能欣賞高空景觀，每房最多可攜帶 2 隻犬／貓，如有第二隻寵物需額外收費800元。

▲客房坐擁高空景觀。

亮點二：「寵愛福袋」直接帶回家、生活用品不用帶

寵物友善住房專案贈送「寵愛福袋」，內含尿布墊、逗貓棒或玩具球等玩具和健康零食等禮品，酒店更貼心為貓咪提供貓砂、狗狗備有狗便袋，基本生活用品通通不用帶。

▲全新設計圖案電梯。



亮點三、電梯變成最美打卡牆

館內客房電梯門外觀現在經過改造，貼上可愛的貓貓狗狗塗鴉，成為飯店最新網美打卡牆。

亮點四、和毛孩徜徉在嘉義最美自行車道

春天正式欣賞各色花海最美季節，尤其3月有壯觀黃花風鈴木能欣賞，嘉義福容voco鄰近有「嘉義最美自行車道」美稱的世賢路，並緊鄰YouBike租借站，可騎單車前往賞花。

▲3至5月預訂長榮酒店旗下全台任一飯店，享加購高鐵票7折優惠。上圖為嘉義長榮文苑酒店。（圖／業者提供，下同）

而長榮酒店攜手台灣高鐵及長榮航空合作推出低碳旅遊方案，即日起透過官網預訂旗下全台7間飯店任一住房專案，享加購高鐵票7折優惠，適用3月至5月期間入住，如台南台糖長榮酒店預訂指定專案並加購高鐵票，可享入住豪華客房不含早餐2999元起，嘉義長榮文苑酒店雙人入住南院景豪華客房一泊二食6200元起。

▲台南台糖長榮酒店。

此外，若預訂「搭高鐵．住長榮」指定住房專案並加購高鐵票，除可享車票7折起外，再加贈長榮航空無限萬哩遊會員獎勵哩程500哩及高鐵會員TGo紅利點數500點。