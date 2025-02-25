基隆20年「瑪其朵一號店」宣布熄燈　3／31為最後營業日

▲基隆「瑪其朵一號店」3/31熄燈。（圖／取自瑪其朵一號店臉書）

記者黃士原／台北報導

位於基隆市愛一路的「瑪其朵一號店」，是當地20年的老牌咖啡館，不過由於租約到期，將於3月31日熄燈。消息傳出後讓當地人覺得不捨，直呼「以後不知去哪裡喝午茶了」。

位於基隆市愛一路的「瑪其朵一號店」，創立已有20多年，是當地老牌咖啡館，提供簡餐、輕食、咖啡、蛋糕、飲料，環境舒適優雅，是很多基隆人享用下午茶的口袋名單。

▲瑪其朵一號店也有提供簡餐。（圖／取自瑪其朵一號店臉書）

不過，繼去年7月收掉二號店後，日前店家在粉專上公告，由於租約到期，一號店只營業到3月31日，並提醒手上還有餐券的民眾，請在結束營業前使用完畢。業者同步釋出VIP感恩回饋優惠，只要使用餐券消費滿額，就送麻糬杯、草莓盒或黑森林蛋糕。

▲瑪其朵一號店是很多基隆人享用下午茶的口袋名單。（圖／取自瑪其朵一號店臉書）

瑪其朵一號店熄燈消息傳出，讓許多基隆人不捨，有人說「好令人驚訝，至少20年吧」、「那以後不知去哪裏喝午茶了」、「哭哭！我的青春啊」、「變成回憶了～好多店都關了」。

▲板橋「晶匯點」主打港點吃到飽。（圖／取自晶匯點港式飲茶臉書）

另外，位於板橋的「晶匯點」去年4月開幕，不到600元就可享港點熱菜吃到飽，但開業不到1年，業者卻公告將在3月2日熄燈，主要是配合集團年度營運戰略調整，積極布局新的品牌及市場。

歇業消息傳出，不少板橋人覺得可惜，有人說「好吃，可惜了」、「找時間再來吃最後一次」、「600多元可以吃到這麼多品項很划算」，但也有人說「年後去吃午餐，品質至少掉一半以上，快炒全沒了，很不值」、「變來變去是餐廳最大致命傷」。