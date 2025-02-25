拉亞漢堡5款聯名新品上市！有爆漿抹茶乳酪貝果、鹹甜抹茶炸雞堡

▲「拉亞漢堡X小柳津抹茶」聯名推出「天空の抹茶」系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

早午餐連鎖品牌「拉亞漢堡」找來日本靜岡老字號抹茶名家「小柳津抹茶」聯名，推出全新「天空の抹茶」系列新品，把濃郁日式抹茶加入5款經典品項當中，有超夯再升級的「天空抹茶乳酪貝果」、鹹甜「抹茶炸雞芝加哥堡」等，即日起於全門市正式上市。

▲天空抹茶乳酪貝果裡頭有濃郁乳酪加入苦甘抹茶。

▲天空抹茶炸雞芝加哥堡是炸雞與抹茶醬的組合。

「拉亞漢堡X小柳津抹茶」5款聯名新品開賣，首推「天空抹茶乳酪貝果」，把深受消費者喜愛的爆漿貝果升級，濃郁乳酪加入苦甜抹茶增添茶香味，切開後還能看到抹茶岩漿，售價69元；「天空抹茶炸雞芝加哥堡」在酥脆炸雞上淋了一層濃郁抹茶醬，咬下後每一口都能吃到濃厚抹茶香，售價105元。

▲▼「天空抹茶皇后奶油吐司（上）」、「天空抹茶可頌（下）」。

另外，還有濃郁奶油結合抹茶醬的「天空抹茶皇后奶油吐司（售價49元）」，口感外酥內軟又不過分甜膩；「天空抹茶可頌（售價55元）」則是可頌與抹茶醬的組合，以及選用100%抹茶粉泡出的「天空抹茶拿鐵（售價70元）」。

▲抹茶拿鐵可於APP享獨家優惠價。

為歡慶新品上市，即日起只要透過官方APP點餐單筆消費線上支付滿200元，須內含天空抹茶聯名餐點任1款，即有機會抽中日本靜岡之旅，「抹茶拿鐵」也有APP獨家優惠價65元；加碼透過2大外送平台下單也有優惠，foodpanda享抹茶聯名系列套餐75折、Uber Eats於3月4日起則可享8折優惠。

▲瑞麟美而美推出全新燒餅堡。（圖／瑞麟美而美提供）

瑞麟美而美近日則推出3款全新燒餅堡，把傳統燒餅切割分作上中下3層作為基底，烘烤酥香後夾入新鮮生菜，「豬排燒餅堡」選用獨門醬汁醃製而成的炭燒豬排作為主角、「紐澳良雞腿燒餅堡」搭配鮮嫩多汁的厚切雞腿排，還吃得到整塊薯餅；「鮪魚蛋燒餅堡」則使用軟嫩鮪魚與清甜玉米，搭配新鮮蘋果片，打造清爽口感；飲品部分也有「豆漿紅茶」與「豆漿」新選擇，完美還原傳統早餐的靈魂組合。

燒餅堡於15門市限定販售，包括台北長安旗艦店、台北萬華中華店、新北三重大同北店、新北中和中山店、基隆七堵泰安店、淡水新民一店、桃園龜山竹城甲子園店、桃園新民店、桃園南平店、桃園平鎮東安國中店、苗栗竹南大埔店、台中太平店、高雄鼎強店、屏東東興國小店及屏東長興國小店。