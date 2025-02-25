瀨戶內藝術祭10個常見QA懶人包　展期、住宿、交通一次搞懂

▲瀨戶內國際藝術祭即將從4月登場。（圖／官方單位提供）

記者蔡玟君／台北報導

備受旅客期待的「2025瀨戶內國際藝術祭」將從4月18日登場，107天展期分為春、夏、秋三季，《ETtoday新聞雲》整理出10個常見Q&A懶人包，供計畫今年前往的旅客參考。

三年一度的瀨戶內國際藝術祭今年邁入第六屆，瀨戶內國際藝術祭實行委員會事務局主幹兼廣報組長今瀧哲之認為，本屆是「集大成的一年」，集結過去五屆積累的藝術能量，加上全新創作，使今年作品多達250個，並新增「志度」、「津田區」、「引田區」、「宇多津區」4個區域，共17個島嶼地區為今年展場。

▲位於小豆島的作品《初始之刻》，是欣賞夕陽的推薦去處。（KKday提供）

從人口大量流失、環境嚴重破壞的污染島嶼，到成為享譽國際的海洋藝術之島，今瀧哲之認為這15年為當地帶來最大改變，除了經濟效益，移住人口也開始增加，如原本僅剩下150居民的男木島就有50人移居，而小豆島每年也有400人移住；過去廢除的校舍也因外來人口增加復校，都是明顯變化。

▲小豆島是重要展區。（圖／華航提供）

對於今年計畫前往藝術祭的旅客，以下整理10個常見Q&A，從活動日期、交通、住宿安排一次看懂。

1.今年展期是什麼時候？

今年活動從4月18日至11月9日為止，分為春、夏、秋3個展期，共107天。即日起開賣藝術祭鑑賞護照，分為官方APP電子版與紙本版2種，即日起至4月17日為止預售價為4300日圓，開展後為5500日圓，4月18日起可買單一季度護照，售價4500日圓。

・春季展期：4月18日起至5月25日，以瀨戶大橋區為主要舞台。

・夏季展期：8月1日至31日為止，以志度、津田區、引田區為最大亮點。

・秋季展期：10月3日至11月9日為止，地點包括宇多津區、本島、高見島、粟島、伊吹島。

・全會期均可前往展區：直島、豊島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島、高松港區和宇野港區。

2.哪個展期最適合前往？

瀨戶內四季都有其獨特魅力，旅客可依照自己的喜好與適合時間前往，關於詳細交通、所有藝術品介紹等資訊，將於3月中旬在官網全面更新資訊。

▲▼華航與星宇航空分別提供「台北－高松」、「台中－高松」直飛航線。（上圖／記者李毓康攝，下圖／記者蔡玟君攝）

3.從台灣去高松最方便的航班選擇是什麼？

從3月30日起，中華航空開飛「台北－高松」航線，天天都有航班；星宇航空「台中－高松」航線每周提供5個來往航班，方便台灣人前往。

4.今年藝術祭必看重點有哪些？

每個人對於藝術喜好不同，因此「必看重點」沒有絕對答案，但今瀧哲之認為今年春季展期限定的「瀨戶大橋區」相當驚艷，旅客不可錯過。

若想支持台灣藝術家，從第一屆就參與的台灣知名藝術家王文志，今年有全新作品《抱擁》，知名藝術家林舜龍在豐島也有全新創作《跨越國境祈禱》，以及雲門舞集將於高松港帶來《Sounding Light》作品。

5.看展有哪些注意事項？

藝術祭開始後，部分美術館、作品採使用鑑賞護照預約制，建議3月中旬後確認想看的作品開放時間，提早預約。此外也需注意美術館拍攝規範，部分美術館僅有特定區域開放拍照、錄影。

6.住宿地點選擇哪裡最方便？

雖然多個島嶼均有提供住宿，但今瀧哲之認為住在高松港周邊最適合，住宿選擇多、生活機能方便，只要事先規劃好船班、當地交通，可一日往返不同展區。

▲高見島上僅能靠步行移動。（圖／官方單位提供）

7.17個展區當地交通如何安排？

每一座島嶼交通安排不同，部分島嶼僅能以走路方式，部分島嶼交通方式多元，簡單整理如下：

・島上只能走路：伊吹島、高見島、犬島、大島、男木島

・有公車：本島、瀨戶大橋區、小豆島、女木島、豐島、直島、宇野港區

・可租借腳踏車、電動腳踏車：粟島、本島、瀨戶大橋區、小豆島、女木島、豐島、直島、宇野港區

・可自駕：小豆島、豐島、直島

・有計程車：小豆島、瀨戶大橋區、豐島、直島

・可搭JR：高松港、宇野港、志度、津田區、引田、宇多津區

直島、豐島、小豆島、宇野港區部分自行車租借站可事先上網預約，預約方式可上活動官網查詢。

▲女木島。（圖／官方單位提供）

8.島上有便利商店或餐廳嗎？

部分島嶼沒有便利商店和餐廳，建議可自行準備飲料、飲用水與便當帶到島上享用，記得將垃圾帶離島上。

9.如何查詢島上作品與景點的走法？

開展後，透過官方APP可查詢作品與景點之間的簡單走法，以及每處活動會場人潮擁擠情況。

10.周末、國定假日人潮眾多需注意

在開展期間，周末、國定假日（如黃金周）遊客人潮將倍增，建議海外旅客安排前往時避開，或需預留更多交通時間，若交通船可預約，也建議事先預約。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）