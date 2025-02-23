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別白跑！新北「11米皮卡丘氣偶」遇雨撤下　網：祈禱午後好天氣

▲「Pokémon GO Tour：合眾地區-新北市」今日遇到下雨，會場所有充氣類的裝置（皮卡丘等）都將暫停展出。（圖／翻攝自新北旅客、新北市觀旅局提供）

▲「Pokémon GO Tour：合眾地區-新北市」今日遇到下雨，會場所有充氣類的裝置（皮卡丘等）都將暫停展出。（圖／翻攝自新北旅客

記者彭懷玉／台北報導

「Pokémon GO Tour：合眾地區-新北市」21日於新北大都會公園揭幕，展期最後一天的今日卻遇到下雨，會場所有充氣類的裝置（皮卡丘等）都將暫停展出，待天氣許可再行展出。網友聞訊後哀嚎「今天不妙，應該下一整天了」、「祈禱午後好天氣！」

（14:48 新北市觀旅局更新：現場有一隻皮卡丘充氣展示，吸引不少民眾搶拍，稍晚會在粉專上更新。）

▲新北大都會公園11公尺高的皮卡丘氣偶。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北大都會公園11公尺高的皮卡丘氣偶。（圖／新北市觀旅局提供）
桃園青埔有寶可夢中的卡比獸、皮卡丘裝置，只展到今天，而新北大都會公園也有11公尺高的皮卡丘氣偶，吸引許多民眾爭相合影。不過，新北旅客粉專稍早公告，因為今（23日） 上午雨勢與風速較大，為確保活動安全，寶可夢氣球將暫時撤下，待天氣許可再行展示。

▲「Pokémon GO Tour：合眾地區-新北市」今日遇到下雨，會場所有充氣類的裝置（皮卡丘等）都將暫停展出。（圖／翻攝自新北旅客、新北市觀旅局提供）

▲新北大都會公園有11公尺高的皮卡丘氣偶，吸引許多民眾爭相合影。（圖／新北市觀旅局提供）
實際上，Pokémon GO Tour活動快閃三天，今日進入最後一天，新北市觀旅局透露，目前現場沒有充氣裝置，廠商還在確認評估天氣狀況中，是否重新充氣展出，要視天氣狀況而定，而皮卡丘見面會照常舉行，詳情會在新北市觀旅局粉專「新北旅客」公告最新消息。

關鍵字： 新北市旅遊 三重區旅遊 Pokémon GO Tour：合眾地區-新北市 寶可夢 新北大都會公園

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