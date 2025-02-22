炮仗花開好了！北市「橘色花瀑」搭車就到　還能拍飛機、遊玫瑰園

▲花博圓山園區就有春季限定的炮仗花海。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

台北人免赴苗栗銅鑼，在花博圓山園區就有春季限定的炮仗花海，搭捷運從圓山站1號出口望去，即會發現炮仗花沿著廊道頂端傾瀉而下，欣賞花海的當下，還能捕捉飛機穿越天際線畫面，也可以順遊台北典藏植物園和台北玫瑰園，徜徉各式植物的魅力。

▲炮仗花纍纍花苞正陸續綻放中。

炮仗花纍纍花苞正陸續綻放中，從廊道傾瀉而下的花串，宛如一席橘紅色瀑布花海，洋溢喜氣且熱鬧的氛圍；附近還有充滿日式建築風格的綠化教室，外圍則是杜鵑花綻放，不妨趁著賞花人潮尚未湧現，提前安排一趟花之盛宴。

▲附近還有充滿日式建築風格的綠化教室，外圍則是杜鵑花綻放，不妨趁著賞花人潮尚未湧現，提前安排一趟花之盛宴。

公園處處長藍舒凢表示，有「黃金珊瑚」、「黃金西北雨」美譽的炮仗花，原產於巴西，花期約為每年1月中下旬至3月上旬，每年春節前後是炮仗花盛開的時節。

▲紫葳科的炮仗花，又稱「炮竹花」、「炮仗紅」、「火焰藤」，纍纍花串猶如喜慶燃放的鞭炮而聞名。



公園處圓山所主任莊勝豪補充，紫葳科的炮仗花，又稱「炮竹花」、「炮仗紅」、「火焰藤」，纍纍花串猶如喜慶燃放的鞭炮而聞名，炮仗花的花語具有富貴吉祥的寓意。炮仗花屬攀緣灌木，花型呈長筒狀，頂端四裂，而且裂片會反捲，圓錐花序，每個花序約有20至30朵花。