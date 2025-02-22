ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

炮仗花開好了！北市「橘色花瀑」搭車就到　還能拍飛機、遊玫瑰園

▲花博圓山園區就有春季限定的炮仗花海。（圖／公園處提供）

▲花博圓山園區就有春季限定的炮仗花海。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

台北人免赴苗栗銅鑼，在花博圓山園區就有春季限定的炮仗花海，搭捷運從圓山站1號出口望去，即會發現炮仗花沿著廊道頂端傾瀉而下，欣賞花海的當下，還能捕捉飛機穿越天際線畫面，也可以順遊台北典藏植物園和台北玫瑰園，徜徉各式植物的魅力。

▲花博圓山園區就有春季限定的炮仗花海。（圖／公園處提供）

▲炮仗花纍纍花苞正陸續綻放中。

炮仗花纍纍花苞正陸續綻放中，從廊道傾瀉而下的花串，宛如一席橘紅色瀑布花海，洋溢喜氣且熱鬧的氛圍；附近還有充滿日式建築風格的綠化教室，外圍則是杜鵑花綻放，不妨趁著賞花人潮尚未湧現，提前安排一趟花之盛宴。

▲花博圓山園區就有春季限定的炮仗花海。（圖／公園處提供）

▲附近還有充滿日式建築風格的綠化教室，外圍則是杜鵑花綻放，不妨趁著賞花人潮尚未湧現，提前安排一趟花之盛宴。

公園處處長藍舒凢表示，有「黃金珊瑚」、「黃金西北雨」美譽的炮仗花，原產於巴西，花期約為每年1月中下旬至3月上旬，每年春節前後是炮仗花盛開的時節。

▲花博圓山園區就有春季限定的炮仗花海。（圖／公園處提供）

▲紫葳科的炮仗花，又稱「炮竹花」、「炮仗紅」、「火焰藤」，纍纍花串猶如喜慶燃放的鞭炮而聞名。
  
公園處圓山所主任莊勝豪補充，紫葳科的炮仗花，又稱「炮竹花」、「炮仗紅」、「火焰藤」，纍纍花串猶如喜慶燃放的鞭炮而聞名，炮仗花的花語具有富貴吉祥的寓意。炮仗花屬攀緣灌木，花型呈長筒狀，頂端四裂，而且裂片會反捲，圓錐花序，每個花序約有20至30朵花。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 花博圓山園區 炮仗花海 炮仗花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

還單身！ #正妹女警 暖送迷路嬤回家　隔天收蛋糕超驚喜

推薦閱讀

開箱北海道山林間頂級溫泉別墅！

開箱北海道山林間頂級溫泉別墅！

姓名有花用餐85折、福容花蓮買1送1晚

姓名有花用餐85折、福容花蓮買1送1晚

高雄「大眾運輸一日遊」提案！

高雄「大眾運輸一日遊」提案！

「旭集」微風廣場店最快3月底開幕

「旭集」微風廣場店最快3月底開幕

台北「桃源街」老字號美食尋寶！

台北「桃源街」老字號美食尋寶！

虎航「機票下殺799元起」2/24開搶！

虎航「機票下殺799元起」2/24開搶！

炮仗花開好了！北市花瀑秘境搭車就到

炮仗花開好了！北市花瀑秘境搭車就到

疊滿蟹腳鮭魚卵！必吃浮誇四天王壽司

疊滿蟹腳鮭魚卵！必吃浮誇四天王壽司

貓肉泥買1送1！「222貓之日」優惠懶人包

貓肉泥買1送1！「222貓之日」優惠懶人包

超商應援WBCQ！多款商品買1送1、吃泡麵送雞蛋

超商應援WBCQ！多款商品買1送1、吃泡麵送雞蛋

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市「逾2千株繡球花」綻放7成！

應援中華隊「手搖飲優惠懶人包」　珍珠奶茶、胭脂紅茶買1送1

初泰PIKUL插旗板橋

住台南香格里拉+16元住27坪套房

號稱全台首家小火鍋！寧夏夜市飄香40年

南投中寮絕美「麝香花海」2／22開放

團費不會降！旅行社：歐美已賣到7月

湯頭酸甜麵體Q！天母蕃茄牛肉刀削麵

三峽近賞「4000顆櫻花」齊放！

身分證拿出來！對中4碼火鍋和牛套餐5折

熱門行程

最新新聞更多

開箱北海道山林間頂級溫泉別墅！

姓名有花用餐85折、福容花蓮買1送1晚

高雄「大眾運輸一日遊」提案！

「旭集」微風廣場店最快3月底開幕

台北「桃源街」老字號美食尋寶！

虎航「機票下殺799元起」2/24開搶！

炮仗花開好了！北市花瀑秘境搭車就到

疊滿蟹腳鮭魚卵！必吃浮誇四天王壽司

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366