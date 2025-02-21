【廣編】MSC歐羅巴號14天西地中海郵輪之旅　一次玩遍義法西馬四國

▲MSC地中海郵輪旗下的歐羅巴號，是一艘現代化的科技郵輪。

圖、文／MSC地中海郵輪提供

ETS尊榮假期再創輝煌，榮獲MSC地中海郵輪台灣區年度海外銷售第一名，更成為2024年唯一獲得國際金旅獎的郵輪組得主，打破市場「叫好不叫座」的迷思！

2025年，ETS尊榮假期推薦搭乘最環保、最現代化的MSC歐羅巴號（MSC Euribia），展開一場跨越義大利、法國、西班牙、馬爾他四國的14天郵輪之旅，全程中文導覽，讓旅客輕鬆探索歐洲的歷史文化與絕美景點。

岸上行程，包含浪漫水都威尼斯，旅客將搭乘貢多拉遊船，感受水都獨有的浪漫氛圍。來到佛羅倫斯，親眼見證壯觀的聖母百花大教堂，登上MSC歐羅巴號後，旅客將展開夢幻海上之旅。沿途停靠西西里島的梅西納小鎮、馬爾他、巴塞隆納、法國南部的馬賽，旅程最終來到米蘭，這座時尚之都以宏偉的米蘭大教堂聞名。

這趟14天的豪華郵輪之旅，船上米其林級美食匯聚義大利、亞洲、美國等國際料理，滿足挑剔的味蕾。此外，夜總會、賭場、劇院、無邊際泳池等頂級設施，讓旅客在海上度假時光中享受前所未有的奢華體驗。

詳見：ETS尊榮假期【MSC歐羅巴西地中海文藝復興郵輪假期14日】