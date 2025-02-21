ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

【廣編】MSC歐羅巴號14天西地中海郵輪之旅　一次玩遍義法西馬四國

▲▼MSC,地中海郵輪之旅,ETS尊榮假期。（圖／MSC地中海郵輪提供）

▲MSC地中海郵輪旗下的歐羅巴號，是一艘現代化的科技郵輪。

圖、文／MSC地中海郵輪提供

ETS尊榮假期再創輝煌，榮獲MSC地中海郵輪台灣區年度海外銷售第一名，更成為2024年唯一獲得國際金旅獎的郵輪組得主，打破市場「叫好不叫座」的迷思！

2025年，ETS尊榮假期推薦搭乘最環保、最現代化的MSC歐羅巴號（MSC Euribia），展開一場跨越義大利、法國、西班牙、馬爾他四國的14天郵輪之旅，全程中文導覽，讓旅客輕鬆探索歐洲的歷史文化與絕美景點。

岸上行程，包含浪漫水都威尼斯，旅客將搭乘貢多拉遊船，感受水都獨有的浪漫氛圍。來到佛羅倫斯，親眼見證壯觀的聖母百花大教堂，登上MSC歐羅巴號後，旅客將展開夢幻海上之旅。沿途停靠西西里島的梅西納小鎮、馬爾他、巴塞隆納、法國南部的馬賽，旅程最終來到米蘭，這座時尚之都以宏偉的米蘭大教堂聞名。

這趟14天的豪華郵輪之旅，船上米其林級美食匯聚義大利、亞洲、美國等國際料理，滿足挑剔的味蕾。此外，夜總會、賭場、劇院、無邊際泳池等頂級設施，讓旅客在海上度假時光中享受前所未有的奢華體驗。

詳見：ETS尊榮假期【MSC歐羅巴西地中海文藝復興郵輪假期14日】

關鍵字： MSC 地中海郵輪之旅 ETS尊榮假期

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

推薦閱讀

MSC榮耀號全方位娛樂！享受無限

MSC榮耀號全方位娛樂！享受無限

JR東日本最新東北10日周遊券每張4.8萬日圓

JR東日本最新東北10日周遊券每張4.8萬日圓

美而美全新「燒餅堡」15門市限定賣

美而美全新「燒餅堡」15門市限定賣

日本福島「10處隱藏版賞櫻地圖」

日本福島「10處隱藏版賞櫻地圖」

日本護照持有率輸台灣　《日經》揭2原因

日本護照持有率輸台灣　《日經》揭2原因

號稱全台首家小火鍋！寧夏夜市飄香40年

號稱全台首家小火鍋！寧夏夜市飄香40年

身分證對中1碼招待鐵板豆腐鮮蚵

身分證對中1碼招待鐵板豆腐鮮蚵

10元喝精品、泡麵零食買1送1！超商「周末省錢大集合」

10元喝精品、泡麵零食買1送1！超商「周末省錢大集合」

應援中華隊「手搖飲優惠懶人包」　珍珠奶茶、胭脂紅茶買1送1

應援中華隊「手搖飲優惠懶人包」　珍珠奶茶、胭脂紅茶買1送1

花蓮海洋公園12歲以下免費

花蓮海洋公園12歲以下免費

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

應援中華隊「手搖飲優惠懶人包」　珍珠奶茶、胭脂紅茶買1送1

初泰PIKUL插旗板橋

湯頭酸甜麵體Q！天母蕃茄牛肉刀削麵

手搖飲好野蜜香紅系列睽違2年回歸

微微膠質黏嘴感超香！板橋15元滷肉飯

住台南香格里拉+16元住27坪套房

COMEBUY3飲品買1送1挺中華隊

三峽近賞「4000顆櫻花」齊放！

40年拉仔麵一碗35元！隱身彰化老市場

阿里山百年蒸機賞櫻列車 　2/25日開放訂票

熱門行程

2025寶可夢盛會2/21起新北登場

11米皮卡丘2/21現身三重大都會公園，皮卡丘見面會、限量皮卡丘造型遮陽帽等你來拿唷~

最新新聞更多

JR東日本最新東北10日周遊券每張4.8萬日圓

美而美全新「燒餅堡」15門市限定賣

日本福島「10處隱藏版賞櫻地圖」

日本護照持有率輸台灣　《日經》揭2原因

號稱全台首家小火鍋！寧夏夜市飄香40年

身分證對中1碼招待鐵板豆腐鮮蚵

10元喝精品、泡麵零食買1送1！超商「周末省錢大集合」

應援中華隊「手搖飲優惠懶人包」　珍珠奶茶、胭脂紅茶買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366