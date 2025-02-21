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每人餐費要價4萬元！日本米其林三星中餐廳3月初客座晶華

▲每人餐費4萬！日本米其林三星中餐廳3月初客座晶華。（圖／晶華提供）

▲日本米其林三星中餐廳「茶禪華」3月初客座晶華酒店。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

經過將近3年的溝通與協調，在日本米其林三星中餐廳「茶禪華（Sazenka）」終於接受晶華酒店邀請，將於3月6日起至8日來台客座，在蘭亭餐廳舉辦3場晚宴，每日限量40席，每位餐費3萬8000元+10%。

隱藏在東京南麻布寧靜住宅區內的「茶禪華」，是全球第一、也是唯一一間由日本籍主廚掌杓，並且獲得米其林三星肯定的中餐廳，同時選用日本、台灣以及中國的茶品來佐餐，讓它2017年開幕即霸榜日本訂餐平台Top 10至今，2020年起連續4年獲得米其林三星，饕客至少要3個月前搶訂才有機會吃到。

▲每人餐費4萬！日本米其林三星中餐廳3月初客座晶華。（圖／晶華提供）

▲茶禪華2020年起連續4年獲得米其林三星。（圖／晶華提供）

茶禪華主廚川田智也入行前即對四川料理情有獨鍾，在日本知名的中華料理名店「麻布長江」修業10年之後，轉赴米其林三星餐廳「龍吟」繼續精進廚藝，開始有了將日料特有的精準刀工與意境導入中菜的想法，2017年自行創立茶禪華後，便以「和魂漢才」為理念，於中式料理技法與菜式當中、融入日料的細膩與優雅。

▲每人餐費4萬！日本米其林三星中餐廳3月初客座晶華。（圖／晶華提供）

▲茶禪華主廚川田智也。（圖／晶華提供）

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，台北晶華酒店一直致力於將世界最好的帶進台灣，將台灣最好的推向世界，多年來陸續邀請各界名廚來台客座，這次邀請「茶禪華」團隊來台，除了可以讓台灣饕客體驗到日本米其林三星獨具匠心的精緻美饌之外，也希望為晶華的員工，創造一個近距離與大師一起工作學習的機會。

▲鳥巢焦糖南瓜布丁。（圖／記者黃士原攝）

另外，「港點女王」鄭智善因參加南韓料理實境節目《黑白大廚》爆紅，熱愛中華餐點的她多次低調來台，這次還受饗賓集團邀請合作，與「開飯川食堂」研發主廚孔繁仁共同研發，將節目中的經典拔絲融入甜點，推出香甜濃醇的「鳥巢焦糖南瓜布丁（130元）」，球狀糖絲點綴於南瓜布丁頂端。

▲「開飯」聯手《黑白大廚》鄭智善，全球首賣麻辣奶油蝦。（圖／記者黃士原攝）

此外，鄭智善也完美重現節目中超人氣美味「麻辣奶油蝦（320元）」，蝦球以春捲皮絲包裹新鮮蝦餡入鍋酥炸，經典麻辣奶油醬則是將美乃滋與陳醋、檸檬汁，以及開飯麻辣醬一同調製而成，由於這款料理在韓國餐廳「甜蜜蜜」也沒販售，將是全球首賣。

關鍵字： 美食雲 日本米其林三星中餐廳 茶禪華

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