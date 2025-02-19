大溪威斯汀增運動酒吧、VR房！規劃「每周放煙火」住客限定

▲大溪笠復威斯汀度假酒店今年邁向第10年，持續推陳出新軟硬體和活動。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／桃園報導

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店今年邁向第10年，為讓旅客一來再來，持續優化美食、設施各方面，包含請到曼谷姐妹飯店泰籍副主廚來台，獻上冬蔭功等泰式傳統美食。業者透露，大廳酒吧預計規劃成運動酒吧，搬進撞球檯、美式彈珠台；增設VR遊戲房；並規劃每周六放煙火，讓旅客有耳目一新的感受。

▲▼大溪笠復威斯汀度假酒店前身為鴻禧大溪別館，曾為《流星花園》劇內主角道明寺的家。（圖／記者彭懷玉攝）

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店前身為鴻禧大溪別館，曾為偶像劇《流星花園》劇內主角道明寺的家，萬豪集團接手10年來，一向以親子族為主要客群，自從去年10月推出萬聖節、威斯汀尋龍記等活動，成功引來迴響，總經理王膺傑透露，不只活動，大廳酒吧預計更新為運動酒吧，搬進撞球檯、美式彈珠台等設施，營造出台北啤酒季的氛圍。

▲大溪笠復威斯汀度假酒店總經理王膺傑（右一）透露，大廳酒吧預計更新為運動酒吧，搬進撞球檯、美式彈珠台等設施。（圖／記者彭懷玉攝）

▲酒店大廳營造出侏羅紀世界的氛圍。（圖／記者彭懷玉攝）

大溪威斯汀每年均會在跨年倒數時施放煙火，然而，王膺傑透露，飯店擁有先天地理上優勢，預計從6月起每周六施放煙火，會是10年來第一突破，他說，煙火會跟市府申請，且是住客專屬的福利，希望帶給客人更多驚喜。

▲桃園大溪笠復威斯汀均會在跨年施放低空煙火。（圖／萬豪旅享家提供）

王膺傑說，飯店並沒有因疫後國境開放而影響到住房率，反倒在9天春節連假訂房達7成，分析國內外旅客佔比，則以94-95%為國人，結合高爾夫球場元素，泰國、日本、香港、美國客逐步增加中。

▲大溪「月眉人工濕地公園」鄰近山豬湖生態親水園區。（圖／記者彭懷玉攝）

搶攻毛孩商機，未來會有寵物房，並規劃狗狗公園，趕暑假前完工。針對閨蜜族群，預計推出大溪文化之旅跟團行程，含包車遊大溪老街、山豬湖生態親水園區，以及跟專人上烹飪課、體驗舒眠的Heavenly Spa，採全包制，網羅各族群的心。

▲▼3月1日至6月1日首度推出「泰繽紛」威斯汀泰國美食祭；副主廚 Vichet Poomyong。（圖／記者彭懷玉攝）

為創造更多元美食體驗，酒店3月1日至6月1日首度推出「泰繽紛」威斯汀泰國美食祭，邀請萬豪國際集團五星級姐妹酒店「曼谷素萬那普艾美高爾夫度假酒店」旗下餐廳Latest Recipe副主廚等三位經驗豐富的泰籍師傅，親身來台指導道地泰國傳統料理技法，於館內「知味西餐廳」、「大廳酒吧」、「儷軒中餐廳」為饕客呈上一系列泰國美饌，包含冬蔭功酸辣蝦湯、泰式炸魚餅等數10道熱菜、沙拉、湯品及甜點的泰式佳餚。王膺傑說，餐廳部分有對外客開放；「泰繽紛」佈置上金色釉料勾勒肅穆佛像、經典嘟嘟車造景，也能讓小孩體驗換泰式傳統服裝、DIY手作，藉此了解當地文化。

▲即日起至4月30日，雙人入住台北趣淘漫旅探索客房3,299元起。（圖／台北趣淘漫旅提供）



另外，新北市將在2月21日至23日迎來「Pokémon GO Tour：合眾」抓寶活動，台北趣淘漫旅為打造獨特住宿體驗，攜手台灣康普茶品牌「All Good Gene’s好菌好俊」推出「GO Travel Tour · 趣淘冒險篇」住房專案，即日起至4月30日，雙人入住探索客房3,299元起，可享飯店豐盛自助吧早餐，並獲得冒險組禮盒，內含天然發酵冬瓜檸檬康普茶、蘋果派派康普茶，以及寶可夢造型棒棒糖，為旅客打造清新自在的春季旅程。

▲冒險組禮盒內含天然發酵冬瓜檸檬康普茶、蘋果派派康普茶，以及寶可夢造型棒棒糖。（圖／台北趣淘漫旅提供）

不僅如此，凡預訂台北趣淘漫旅「GO Travel Tour · 趣淘冒險篇」住房專案之旅客，參與2月21日至23日於新北大都會公園舉辦「Pokémon GO Tour：合眾」活動，皆可至All Good Gene’s好菌好俊專屬攤位免費體驗明星發酵飲品，同時購買指定餐點，即可獲得抽獎券一張，有機會抽中最大獎價值萬元的「台北趣淘漫旅雙人平日住宿券」。