台灣最大賞櫻盛會！小龍女帶路攻略九族怎麼玩　必拍景點、隱藏美食大公開

▲2025九族櫻花祭在本周將迎來滿開花況，三位人氣啦啦隊「小龍女」特別帶大家攻略必拍必玩體驗。（圖／翻攝自影片，以下同）

旅遊中心／綜合報導

春天最美的風景，莫過於層層疊疊、美不勝收的櫻花，從嬌嫩欲滴的淺粉到濃郁飽滿的深粉，交織成一片令人心動的粉紅花海。追逐櫻花蹤跡不必遠赴異國，台灣最大的賞櫻盛會就在九族文化村，是全台唯一獲得日本賞櫻協會認證的海外賞櫻名所，2025九族櫻花祭在本周將迎來滿開花況，吸引大小朋友前往欣賞，並在滿園櫻花中捕捉到三位人氣啦啦隊「小龍女」，她們穿上最道地的日式浴衣，帶大家攻略必拍景點、必吃美食與必玩體驗。

平時只能在球場上看到的啦啦隊女孩，竟然現身九族櫻花祭，三位「小龍女」星岑、小珍奶、霖霖在櫻花樹下大跳熱情的應援舞，青春洋溢的舞姿與粉嫩的櫻花交相輝映，引來眾多遊客駐足觀賞，一起感受屬於春天的活力。除了帶來舞蹈，她們也和大家一樣，趁著這次來到九族文化村要吃好玩滿，特別是櫻花祭限定的日式浴衣體驗，對於浴衣裝扮興奮不已，而在琳瑯滿目的花色中，最後都選擇換上搶眼的櫻花圖案浴衣，為自己增添了一抹和風雅緻。

▲三位「小龍女」星岑、小珍奶、霖霖換上浴衣後，迫不及待體驗最道地的日式賞櫻風情。

完成最期待的和風大變身之後，星岑、小珍奶、霖霖迫不及待搶先造訪九族櫻花祭最具東洋風情的一站「櫻花市集」，這裡吃喝玩樂通通有，有必買的伴手禮、各式日本人氣商品，以及懷念的童玩遊戲攤，可以慢慢逛、好好玩之外，屋台燒烤街匯集了熔岩燒、日式章魚燒到魷魚燒烤等各式特色小吃，其中必嚐的三色糰子、期間供應的櫻花拉麵，夢幻又應景的粉嫩系花見美食，更是讓人少女心噴發、幸福感爆棚，彷彿用舌尖感受到了春天的滋味。

除了賞花、逛市集，在爛漫的櫻花樹下拍照留下美麗倩影，也別忘了到幸福神社參拜。「戀愛神社」是九族櫻花祭必逛的一大亮點，在福神前許下心願，將祈求愛情或平安的願望寫在繪馬上，再將滿滿好運的御守帶回家，這裡也是最吸睛最好拍的網美景點，祈福、許願、拍照打卡，一次滿足！

▲▼九族櫻花祭最具東洋風情的「櫻花市集」，吃喝玩樂應有盡有，還有戀愛神社可以祈求愛情。

星岑、小珍奶、霖霖另外分享了不同的賞櫻玩法，她們穿著浴衣搭乘日月潭纜車，從空中飽覽日月潭壯麗景色的同時，更以獨特視角將九族櫻花綻放的絕美景致盡收眼底，體會與地面觀賞截然不同的浪漫氛圍。小龍女們一邊欣賞湖光山色，驚嘆湖景的壯觀，也紛紛舉起手機與美景自拍，用鏡頭收藏美麗的瞬間，與姐妹們留下珍貴的合照。九族文化村門票包含日月潭纜車，大推一定要把握「一票暢玩」，享受雙重樂趣，讓旅程更加精彩。

▲▼九族文化村門票包含日月潭纜車，推薦穿著浴衣搭乘日月潭纜車，從空中視角將絕美的櫻花景致盡收眼底。

小龍女們不只帶路玩九族，還在園區內舉辦起簽名見面會，貼心準備了福利回饋粉絲，簽名、合照大方送，與粉絲同遊櫻花祭，近距離互動並帶來驚喜，現場氣氛熱烈，一起度過美好春日，推薦想追櫻的朋友們，來九族文化村親自體驗這場絕美的櫻花之旅！

▲小龍女們在園區內舉辦起簽名見面會，大方送福利回饋粉絲。

▲▼來到九族櫻花祭，除了賞櫻、逛市集，一系列精彩活動不能錯過，從白天嗨到晚上。

每年備受期待的九族櫻花祭，櫻花大道超過6千株櫻花，從1月下旬開始，就有枝垂櫻、八重櫻、吉野櫻、台灣雪櫻、富士櫻等花種輪番綻放，今年活動從即日起至3月9日止，隨時都可出發來賞櫻，建議出發前先至官網查詢即時花況，掌握花開最佳時間，除此之外，像是火舞、街舞快閃、鄉情民歌，以及不用飛到日本也看得到的太鼓遊行，一系列活動精彩紛呈，現場還能租借浴衣或漢服，化身日系或古風美人，天色漸暗之後，則是可以提燈籠賞台灣第一夜櫻，從白天到晚上，讓你玩得意猶未盡，感受春天的無限歡樂。

九族櫻花祭最新情報：https://reurl.cc/kMAaRL