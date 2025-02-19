機票優惠懶人包！國泰航空82折、滿額再折1500　亞航飛曼谷0元起

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

民眾瘋出國，多家航空趁此推出機票優惠。國泰航空就宣布即日起推出官網春季優惠，精選全球航點最優82折，且國泰會員於官網訂票輸入指定優惠，還可享滿額折1500元折扣；亞洲航空則推出0元機票促銷，玩日本、泰國也有單程含稅價2188元優惠。

國泰航空

國泰航空即日起推出官網春季優惠，精選全球航點最優82折，而國泰會員於官網輸入優惠編號「FLYCX1500*」，預訂指定航點來回機票，單筆訂位滿2萬元即享1500元折扣，每日限量25筆，數量有限，額滿為止。



國泰航空每日提供16班航班往返香港，便捷銜接超過100個全球目的地（含代碼共享航），無論是日本、中國大陸、東南亞及南亞，或是歐洲、北美、紐澳至中東、非洲，都能輕鬆抵達。2025年更帶來四大往返香港直航服務的新航點－羅馬、慕尼黑、布魯塞爾、達拉斯，等待旅人盡情探索。

▲亞洲航空推出0元機票優惠。（圖／AirAsia提供）

亞洲航空

亞洲低成本航空AirAsia宣布2025年第一檔大促銷將開跑，提供超過1,500萬張優惠機位。其中，台北直飛沙巴（亞庇）、吉隆坡，高雄直飛曼谷（廊曼） 最低單程未稅0元起；日本大阪、沖繩、泰國曼谷、清邁也推出單程含稅2,188元起優惠，搶購日期為2月15日中午12點至2月23日 ，適用旅行期間為2025年7月1日至2026年6月15日。

▲華航迎春專案開賣。（圖／華航提供）

中華航空

中華航空宣布推出「迎春專案」精選熱門航線台灣出發最低85折起，優惠即起銷售至2月27日止，旅遊期間為即日起至2025年11月30日不等。

其中亞洲熱門航點台灣出發優惠機票未稅優惠，則包括飛首爾5949元起、飛宿霧4350元起、飛新加坡5481元起、吉隆坡6785元起、曼谷4785元起、香港3144元起。

歐洲航線台灣出發飛維也納2萬4570元起、飛布拉格2萬5025元起；北美則包括台灣飛安大略2萬1590元起、洛杉磯1萬8274元起；另大洋洲航線台灣出發飛墨爾本或雪梨1萬7835元起、布里斯本1萬6965元起、奧克蘭1萬8270元起，以上皆為未稅票價。

▲長榮航空。（圖／記者蔡玟君攝）

長榮航空

長榮航空即日起至2月21日推出「2025春季線上旅展」，於長榮航空官網購買11月30日前從台灣地區出發的指定航線，享有超值優惠價。

桃園－胡志明市來回未稅價最低4802元起、桃園－新加坡來回未稅價6024元起，而日本方面，桃園－大阪來回未稅價1萬1058元起、桃園－東京成田來回未稅價1萬1796元起。

美、澳航線也有驚喜優惠，桃園－布里斯本來回未稅價1萬7024元起、桃園－西雅圖來回含稅價2萬7565元起，自3月8日至7月27日期間將於BR024／BR023桃園往返西雅圖航班上提供豪華經濟艙的飛航服務，讓旅客多一種艙等搭乘選擇。

▲星宇航空。（圖／記者蔡玟君攝）

星宇航空

星宇航空6月2日起開闢「台北－加州安大略」航線，每周4個來往航班。歡慶加州安大略航線盛大開航，星宇航空與玉山銀行攜手祭出專屬聯名卡友限時優惠，即日起至3月31日止，於星宇航空官網及APP持星宇航空玉山銀行聯名卡購買台灣出發加州安大略之機票，並輸入優惠代碼 「ESONT3000」，即可享新台幣 3000元折扣，數量有限，送完為止。

▲酷航今年開闢多航點。（圖／酷航提供）

酷航

酷航將陸續開闢菲律賓伊洛伊洛市、奧地利維也納兩大新航點。飛往伊洛伊洛市的航班將於4月14日開航，採用可容納112名乘客的巴西航空工業公司Embraer E190-E2客機運營，初期為每周2班，並計劃於6月起逐步增至每周4班。

目前「台北－維也納」和「台北－伊洛伊洛市」的航班已開放預訂，從台北出發經新加坡轉機飛往維也納，經濟艙單程最低含稅價9300元起；台北出發經新加坡轉機飛往伊洛伊洛市，經濟艙單程最低含稅價4675元起。