日本立山黑部4／15開山「兼賞櫻、紫藤」　琉球海炎祭賞1hr煙火

▲日本北陸立山雪牆。（圖／五福旅遊提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

日本「立山黑部」將在4月15日開山，4月中旬至5月底是雪牆的最佳觀賞期，就有業者搭配不同機場進出的行程，順遊「金澤兼六園」賞櫻、「足利花卉公園」目睹紫藤海。打算去沖繩玩，別錯過琉球海炎祭一年一度煙火盛會。

「立山黑部」以高聳壯麗的雪牆聞名，去年吸引多達70萬海內外旅客造訪，今年將於4月15日開山，五福旅遊認為，4月中旬至5月底是雪牆的最佳觀賞期。其中，最著名景點「雪之大谷」雪牆就位於標高2,450公尺的立山室堂，連接室堂、大觀峰之間的立山隧道無軌電車在2024年結束服務，2025年將改為電氣巴士，給旅客全新旅遊體驗。

▲日本金澤市兼六園櫻花。

五福旅遊2025年搭配不同航班，推出小松機場、名古屋機場、關西機場、成田機場進出的立山黑部行程，結合購物、賞花、泡湯、鐵道等旅遊元素，深度感受春遊日本魅力。包含日本三大名園「金澤兼六園」賞40多種櫻花，據日本氣象株式會社日前發布的第4次櫻花開花預測，金澤市可能在4月4日開花、4月10日盛開。

▲富士芝櫻祭預計4月中旬於富士本栖湖度假村舉辦，約50萬株不同品種的芝櫻盛開。

業者表示，富士芝櫻祭預計4月中旬於富士本栖湖度假村舉辦，約50萬株不同品種的芝櫻盛開；足利花卉公園2025年「紫藤物語大藤節」將於 4月12日至5月18日登場，園內有一株樹齡高達160年的紫藤，淡紫色的花朵如瀑布垂落，十分浪漫，夜晚點燈後呈現另一番風采。

▲足利花卉公園夜間點燈下紫藤美景。

另外，4月到沖繩旅遊的民眾還可以賞花火秀！2025琉球海炎祭將在4月19日於沖繩宜野湾海濱公園登場，預計施放一萬發的煙火，時間長達一小時，不停歇煙火將搭配音樂，營造視聽覺盛宴，同時，今年特別為台灣遊客安排中文歌曲穿插其中，蔚為亮點之一。

▲▼琉球海炎祭煙火大會。（圖／FunNow提供）

琉球海炎祭煙火大會每年吸引成千上萬遊客，今年預訂平台FunNow為台灣遊客提供「從那霸出發、市面上最便宜」的接駁巴士券，即日起至3月16日，早鳥優惠只要新台幣約1,650元（祭典門票＋巴士券），就能省去開車和停車、叫車的煩惱，輕鬆抵達會場，體驗沖繩獨特的在地文化與壯麗煙火。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）