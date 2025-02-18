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藏壽司宣布加碼卡娜赫拉集點贈　陶瓷碗、造型抱枕2／21同步登場

▲藏壽司宣布加碼卡娜赫拉集點贈　陶瓷碗、造型抱枕2/21同步登場。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司宣布加碼卡娜赫拉集點贈，陶瓷碗、造型抱枕2/21同步登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司攜手「卡娜赫拉的小動物」於2月21日起推出13款限定扭蛋，今日再宣布全台同步加碼集點贈，分別是超可愛「陶瓷碗兩入組」及療癒滿點的「造型抱枕」，並且將4家分店打造成主題店，店裡到處都可以看到他們可愛的身影，打卡還能抽限量麻布提袋。

▲藏壽司宣布加碼卡娜赫拉集點贈　陶瓷碗、造型抱枕2/21同步登場。（圖／藏壽司提供）

▲可愛的「造型抱枕」。（圖／藏壽司提供）

除了「卡娜赫拉的小動物」的扭蛋，藏壽司2月21日同步加碼推出集點贈，消費滿300元即可獲得1點，集滿13點即可兌換超可愛的「陶瓷碗兩入組」，集滿16點則可兌換「造型抱枕」，數量有限，送完為止。

▲藏壽司宣布加碼卡娜赫拉集點贈　陶瓷碗、造型抱枕2/21同步登場。（圖／藏壽司提供）

▲▼藏壽司選定4家店舖，打造成卡娜赫拉主題店。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司宣布加碼卡娜赫拉集點贈　陶瓷碗、造型抱枕2/21同步登場。（圖／藏壽司提供）

此外，藏壽司選定「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」及「高雄岡山店」4家店舖，從等候區、櫃檯到桌席區都布置許多小動物的身影，讓粉絲可以近距離感受P助和粉紅兔兔的可愛魅力。 2月21日至3月23日期間打卡，還有機會抽中限定粉嫩系麻布袋。

▲藏壽司「柚子蘿蔔泥槍烏賊」。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司「柚子蘿蔔泥槍烏賊」。（圖／藏壽司提供）

輕盈迎接春日，藏壽司特別推薦4款清爽系的春季限定解膩餐點，分別是「柚子蘿蔔泥槍烏賊」、「日本竹筴魚（一貫）」、「鹽味蔥花赤蝦軍艦」與「海膽鮪魚泥海苔包」。

▲壽司郎「迎春美味拼盤」。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎「迎春美味拼盤」。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎3月2日前推出「食在大滿貫」限定菜色，其中「迎春美味拼盤（210元）」有生松葉蟹、鰈魚、生鮭魚親子、大海螺及鱈魚白子海苔包，每一口都讓人感受到海鮮的甜美滋味；「綜合野生鮪魚3貫（80元）」則能一口氣體驗到3款野生鮪魚，包含黃鰭鮪魚、長鰭鮪魚和南方黑鮪魚中腹。

關鍵字： 美食雲 藏壽司 壽司郎 卡娜赫拉

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