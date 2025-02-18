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貓奴衝新竹！50米「3D裸視秀」上演貓魚追逐戰　2／22起免費看

▲貓之幻夢裸視3D及韓國國際團隊視覺作品。（圖／新竹大魯閣湳雅廣場提供）

▲貓之幻夢裸視3D影片將從2月22日起放映。（圖／新竹大魯閣湳雅廣場提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

貓奴準備集合新竹！新竹大魯閣湳雅廣場請來韓國國際級影像技術團隊，在外牆打造近50公尺長、6公尺高的裸視3D影片，主角是一隻名為「DD」的虎斑貓，牠在夢中和金魚來一場貓魚追逐戰，將從2月22日起放映。

▲貓之幻夢裸視3D及韓國國際團隊視覺作品。（圖／新竹大魯閣湳雅廣場提供）

▲韓國國際級影像技術團隊操刀，打造號稱全台最大規模的裸視3D影片，免戴3D眼鏡，就能感受逼真的立體效果。

韓國國際級影像技術團隊打造號稱全台最大規模的裸視3D影片，免戴3D眼鏡，就能感受逼真的立體效果。業者說明，之所以選在2月22日放映，是因數字「2」的發音與日文「にゃん」（喵）相似，因此在日本被訂為「貓之日」，是全球貓奴的重要節日，大家會在這天分享家中貓咪的萌照。

▲貓之幻夢裸視3D及韓國國際團隊視覺作品。（圖／新竹大魯閣湳雅廣場提供）

▲▼名為「DD」的虎斑貓，牠在睡夢中和金魚進行一場貓魚追逐戰。

▲貓之幻夢裸視3D及韓國國際團隊視覺作品。（圖／新竹大魯閣湳雅廣場提供）

短片內容講述一隻名為「DD」的虎斑貓，牠在睡夢中和金魚進行一場貓魚追逐戰。先是躲進氣球堆裡探頭找魚，一個撲空，竟直接飛向宇宙，搖身變成喵星人，並在宇宙中漂浮、追逐、喵喵叫，金魚則在前方悠哉地游著，對應家中的貓咪做夢時會在空氣中亂揮爪的可愛模樣，與眾多貓奴形成共鳴。

▲貓之幻夢裸視3D及韓國國際團隊視覺作品。（圖／新竹大魯閣湳雅廣場提供）

▲日前網友分享家中的貓咪萌照，將在3D影片後輪播。

除了超萌3D影片，日前大魯閣號召網友分享家中的貓咪照，引來近千張投稿，這些可愛照片將在3D影片後輪播，有投稿的民眾記得前來拍照打卡。

「貓之幻夢」放映資訊
時間：2月22日起，每日17:00-22:00間每半點播放乙次
地點：大魯閣湳雅廣場（新竹市北區大雅路88號）

關鍵字： 新竹旅遊 大魯閣湳雅廣場 貓之幻夢 裸視3D影片 貓奴 貓之幻夢3D秀

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