飯店Buffet優惠整理！新竹人憑證7折　出示經典賽門票特價999元

▲憑WBCQ門票到敘日全日餐廳用餐特價999元。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者黃士原／台北報導

過完農曆春節，餐飲業進入淡季，飯店Buffet餐廳紛紛推出各種促銷吸客，像是憑WBCQ棒球經典賽資格賽門票用餐特價999元、線上預訂並先付訂金500元即享85折，以及當地居民專屬優惠，以下整理各家好康供大家參考。

台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」

瞄準本月2025棒球經典賽資格賽開打，中華隊熱潮再起，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳於即起至2月底推出門票用餐優惠，凡出示2025台韓國際交流熱身賽或WBCQ門票，於平日午晚餐用餐均享成人優惠價999元，若假日用餐則享優惠價1299元，再免收1成服務費，最低約61折起。

此外，敘日全日餐廳2月28日前還有「新春一路發活動」，只要2人同行身分證字號一起對中「168」的任2碼，即可享第2位半價優惠，平、假日與午、晚餐皆適用，若於平日用餐再享服務費全免。

▲台北喜來登十二廚即日起推出4人同行1人免費。（圖／台北喜來登提供）

台北喜來登「十二廚」

十二廚自助餐廳於即日起至3月31日祭出優惠，周一至周三午餐及晚餐時段「4人同行1人免費」，大啖上百道美味料理包含新鮮肥美的「松葉蟹腳吃到飽」、「爐烤美國肋眼牛肉」、「現煎鐵板牛排」，還有海鮮控最愛、滿載鮭魚、鮪魚、干貝、牛肉握壽司、鮪魚捲等吸睛食材的「爆盛豪華海鮮船」、香辣美味的新加坡辣炒蟹，以及鮑魚小卷米粉、潮汕牛肉湯等豐盛美食。

▲新竹喜來登推「竹苗相挺縣市民餐飲優惠」，兩人同行下午茶吃到飽享7折。（圖／新竹喜來登提供）

新竹喜來登大飯店「盛宴自助餐廳」

新竹喜來登大飯店2月17日開始至3月31日推出縣、市民專屬回饋，期間周一至周四，憑新竹、苗栗縣市身分證或該地區水電瓦斯帳單，館內餐廳用餐可享優惠，「盛宴自助餐廳」下午茶兩位成人同行7折及晚餐不限人數7折，而「大廳咖啡吧」午間半自助沙拉吧則是3人同行1人免費。

▲餐飲旅館同業出示證件，吃台北君悅酒店凱菲屋打8折。（圖／台北君悅酒店凱菲屋提供）

台北君悅酒店「凱菲屋」、「彩日本料理」

過完年後，台北君悅酒店館內的凱菲屋、彩日本料理同步推出開工新春優惠，3月31日前線上預訂平日用餐，並先付訂金500元，即可享有85折優惠；餐飲旅館同業只要出示證件，平日用餐也可打8折。

▲桃園市民吃「逸．市集」享有優惠。（圖／和逸飯店·桃園館提供）

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館「逸．市集」

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館旗下Buffet餐廳「逸．市集」，2月27日前出示桃園市民卡，或於桃園居住、就業、就學證明者，周一至周四午餐／晚餐、週五午餐都可享有特價800元（原價1180元）。

▲福容大飯店淡水漁人碼頭「田園西餐廳」，每周日有「超級鄉親日」優惠。（圖／取自福容大飯店淡水漁人碼頭臉書）

福容大飯店淡水漁人碼頭「田園西餐廳」

福容大飯店淡水漁人碼頭的「田園西餐廳」，3月31日前每周日晚餐時段推出「超級鄉親日」，淡水、關渡、八里、石門、三芝當地居民憑證件享8折優惠（結帳金額需另加原價1成服務費）。