身分證對中「70146」任一碼　住台南香格里拉3150起、還享貴賓廊

▲台南遠東香格里拉推出周年慶優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南遠東香格里拉飯店迎接開幕16周年，推出超值住房與餐飲優惠。身分證或護照號碼含「7、0、1、4、6」任一數字，可享84折，雙人入住最低3150元起；預訂指定房型，再贈價值3800元貴賓廊禮遇及限量環保好禮。



作為府城最高的360度環景摩天樓，台南遠東香格里拉飯店不僅是首家進駐台南的五星級國際酒店，更是許多台南人從小到大的記憶地標。為歡慶開幕16周年，飯店推出「對號入住」超值優惠，即日起至4月30日，凡身分證或護照號碼中含飯店郵遞區號「7、0、1、4、6」任一數字，憑證訂房即可任選尊榮客房、尊榮家庭房、行政家庭房型，不限平假日享84折起優惠，並可自由選擇是否搭配自助式早餐，雙人入住專案優惠價3150元起。

▲客房示意圖。



未對中號碼的消費者也別失望，飯店特別加碼「周年奢華升級．高樓層雙禮享」專案。活動期間，凡預訂「特選尊榮客房」，保證入住24樓以上高樓層房間，獨享府城天際線美景，更升級至行政樓層的「豪華閣貴賓廊禮遇」，包含專人辦理入住手續、早餐、傍晚雞尾酒與小點、免費套裝燙整服務一次及商務會議室2小時免費使用。此外，再加贈限量多功能環保盥洗包一個，讓賓客在暖春時節享受微奢華的高樓住宿體驗，專案優惠價3822元起。

▲台南大員皇冠假日酒店。

台南大員皇冠假日酒店則推出「就是愛你 浪漫之旅」住房專案即日起至3月31日，入住高級房大床河景陽台，每房晚 9420元起，入住即送粉紅氣泡酒、精緻情人甜點與鮮花一束，並可搭乘立驛國際平底船，欣賞運河風光。IHG會員額外贈送優悅會獎勵積分，每房 2000 點。本專案需3天前預訂，每日限量5組，且不得與其他優惠並用。

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