烏魚子、蚵仔炸出新樣貌　台中新開天婦羅專門店「餐價2500元起」

▲台中也有天婦羅專門店，位於南屯區的純板前天婦羅專門店「龍富天婦羅」日前開幕。（圖／龍富天婦羅提供）

記者黃士原／台北報導

近年來，頂級天婦羅在台北蔚為風潮，如今台中也能品嘗得到！位於南屯區的純板前天婦羅專門店「龍富天婦羅」日前開幕，除了炸物，套餐還供應前菜、御椀、蒸物、煮物、天丼及甜點，午餐2500元+10%、晚餐3500元+10%。

興盛於日本江戶時代的天婦羅，時至今日已有各式風格流派，龍富天婦羅主廚Eddie表示，「我們的麵糊沒有加雞蛋，比較偏向關西風」，但這並非刻意，而是經驗認為此種白麵衣的口感與風味，較能體現食材特色。

▲天婦羅關鍵的炸油，「龍富天婦羅」主廚Eddie使用冷壓太白胡麻油與淡口胡麻油調配。（圖／龍富天婦羅提供）

炸油的好壞，直接影響天婦羅的美味，Eddie使用冷壓太白胡麻油與淡口胡麻油調配；佔比高的太白胡麻油為低溫壓榨純植物油，味道較為淡雅，不影響食材風味；而輕焙炒過的淡口胡麻油，則能適度增加油炸香氣卻不燥熱膩口。

台灣頂級日本料理多使用日本進口食材，但汲取台灣人情味成長的Eddie，使用台灣食材占比達8成，搜羅了東港明蝦、澎湖蚵仔、口湖烏魚子、水林地瓜等在地食材，套餐供應順序以懷石料理延伸，包括前菜、御椀、蒸物、煮物、甜點、水果，藉此展現日本料理必備的季節風情，炸物則依食材特性穿插其中。

▲炸物「明蝦」。（圖／龍富天婦羅提供）

▲炸物「松葉蟹」。（圖／龍富天婦羅提供）

菜單上炸物有經典的天婦羅，第1道選自東港或澎湖捕撈進港的「明蝦」，炸出半生熟狀態提顯明蝦鮮甜，蝦頭酥脆如餅乾蝦味先，越吃越涮嘴。「季節旬魚」以紫蘇葉夾尖梭魚或午仔魚等白肉魚，帶出合而為一的清新香氣與細緻口感；而「海膽」或搭配蟹膏享用的「松葉蟹」，則體現其高級料理必備的奢華美味。

▲炸物「烏魚子」。（圖／龍富天婦羅提供）

而台灣人熟悉的「烏魚子」，在龍富天婦羅有了新吃法，Eddie以俗稱白腹仔的台灣馬加鰆捲起口湖烏魚子油炸，上桌後刨下滿滿烏魚子碎增添香氣，尤其半熟、不凝固的溏心感烏魚子帶有鹹度，恰好平衡口感扎實、鮮甜的白腹仔。

▲炸物「白子」。（圖／龍富天婦羅提供）

在炸物第2階段上菜的「白子」，靈感則是來自台菜蒜燒魚膘，麵衣鎖住新鮮烏魚膘的滑嫩濃郁，搭配台式蒜苗醬汁享用。接續的「厚椎茸」是在台灣培育的日本品種，口感飽滿厚實、濃郁香甜；在客人面前現切的「星鰻」，致敬天婦羅之神早乙女哲哉「MIKAWA是山居」店鋪吃法，一半嘗原味、一半刷醬吃的雙重風味享受。

最後獻上的「天婦羅丼飯」，主廚選用北海道七星米糙米，而鋪在白飯上的蚵嗲，選用澎湖養殖的老蚵、東石劍蝦與山芹菜，打造出一碗充滿台味的日式天丼。

▲火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城。（圖／荿蒔敘提供）

另外，繼複合式咖啡廳「勺日」、新亞洲風味創意料理餐廳「TOK盡興食光」後，台元紡織旗下「蒔慕」團隊再推出火鍋品牌「荿蒔敘」，日前正式進駐裕隆城，同時祭出多重優惠，2月15日至2月27日4人同行1人免費，3月則是新店人享兩人同行送豬五花1份。

▲荿蒔敘湯底有9種可選，上圖為滋補養生藥膳鍋。（圖／荿蒔敘提供）

荿蒔敘湯底有日式柴魚、蔬菜養生昆布、滋補養生藥膳、田園番茄時蔬、慢燉胡椒豬肚、懷舊汕頭扁魚、招牌銷魂麻辣、香濃起司牛奶、和風壽喜燒，除了前2種免費，其他則需加價59元或79元。

主餐共有23種套餐可選擇，平價主餐有390元的特選豬五花，490元的特選牛五花、極品上等豬、鮮嫩去骨雞腿，其他還有手切松阪豬、極上霜降牛、特選嫩煎羊、頂級A5和牛、單人海陸套餐、雙人海陸套餐等，價格590元至1980元。

