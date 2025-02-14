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北市「9處櫻花勝地」一次看！嗄嘮別公園還能遠眺觀音山、淡水河

▲陽明山花季進入絕佳觀賞期，攝於2/6 。（圖／公園處提供）

▲陽明公園的山櫻花與八重櫻花期已近尾聲，接下來昭和櫻、吉野櫻將接棒綻放。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

當下最美、最多的花卉首推櫻花，北市除了知名的陽明山與樂活公園，公園處一共統整出9處櫻花勝地與罕為人知的秘境，連同預估花期一次了解。台北人不用翻山越嶺，在市區就能捕捉櫻花風采，不妨把握時刻，徜徉在櫻花樹下感受春日浪漫氣息。

陽明公園（北投區） 
目前山櫻花與八重櫻的花期已近尾聲，接下來2月昭和櫻、3月吉野櫻將接棒綻放。陽明公園不僅擁有豐富的花卉種類，還可在登山健行之際，欣賞沿途壯麗的自然景觀，享受清新的山林氣息。

▲內湖樂活夜櫻季。（圖／公園處提供）

▲內湖樂活夜櫻季。（圖／公園處提供）
樂活公園（內湖區） 
鄰近捷運東湖站的樂活公園，每年2至3月迎來櫻花綻開，形成數大就是美的景致。到了夜晚，「樂活夜櫻季」點亮燈光裝置，巡遊櫻花樹下，感受夢幻的夜櫻，深受情侶喜愛。

青年公園（萬華區）
園內擁有上百株山櫻花，目前正值花期。環湖步道旁的櫻花樹與綠意盎然的草坪相映成趣，是市區內適合賞櫻、散步與野餐的好去處。

中央藝文公園（中正區）
公園內的山櫻花已經盛開，花瓣隨風飄落，漫步其中，令人流連忘返。

▲北市公園處統整出9處櫻花景點和預估花期。（圖／公園處提供）

▲大安森林公園的河津櫻綻放，為市區提供一處浪漫的賞櫻勝地。（圖／公園處提供）
大安森林公園（大安區）
園內的河津櫻綻放，為市區提供一處浪漫的賞櫻勝地。無需遠行，在這片都市綠洲中，就能感受置身日本的櫻花美景。

▲北市公園處統整出9處櫻花景點和預估花期。（圖／公園處提供）

▲象山公園盛開的山櫻花。（圖／公園處提供）
市府周邊（信義區）
在繁華的信義商圈周圍，台北市政府北門側、松智公園及象山公園都能見到盛開的山櫻花。逛街之餘，不妨順道一遊公園，感受櫻花帶來的詩情畫意。

▲北市公園處統整出9處櫻花景點和預估花期。（圖／公園處提供）

▲嗄嘮別公園種植約60株櫻花，目前已有21株盛開。（圖／公園處提供）
嗄嘮別公園（北投區）
園內種植約60株櫻花，目前已有21株盛開。公園處表示，最佳觀賞期為2月中旬至3月中旬，除了賞花，園內還能遠眺八里觀音山、淡水河及大稻埕一帶，視野極佳。

▲北市公園處統整出9處櫻花景點和預估花期。（圖／公園處提供）

▲櫻花崗公園目前約有20株櫻花盛開。（圖／公園處提供）
櫻花崗公園（北投區）
櫻花崗公園以磺溪流水與小型瀑布景觀聞名，與春天盛開的櫻花相映成趣。目前約有20株櫻花盛開，適合午後散步，享受寧靜氛圍。

▲北市公園處統整出9處櫻花景點和預估花期。（圖／公園處提供）

▲天母公園目前已有約10株櫻花盛開，為公園增添春意。（圖／公園處提供）
天母公園（士林區）
目前已有約10株櫻花盛開，為公園增添春意，粉嫩花朵吸引許多民眾駐足拍照。

公園處表示，今年北市櫻花的花期較往年略為提前，推估與氣候變化有關。公園處花卉試驗中心主任林育正補充，目前山櫻花、寒櫻及枝垂櫻已進入盛開期，預計2月至3月將是最佳觀賞時機；同時，也呼籲民眾一起維護公園環境。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 賞櫻 北市櫻花景點 北市櫻花勝地 櫻花

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