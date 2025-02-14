高雄最新巨型美食打卡點！西子灣有大碗公冰　愛河喝珍奶看燈光秀

▲高雄市政府修復24年前燈會主燈「鰲耀龍翔」，並有全新燈光秀。（圖／高雄市政府觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄市政府觀光局為迎接蛇年到來，今年燈會特別修復24年前燈會主燈「鰲耀龍翔」，並搭配古典音樂、燈光變化以及旋轉噴煙效果，重現24年前蛇年主燈鰲燈的美麗風采。同時，配合今年高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇」故事情節，特別於愛河、西子灣、旗津等9大景點，推出珍珠奶茶造型、大碗公冰等期間限定、不同造型的「巨大化美食」裝置藝術，讓民眾盡情拍照。

▲「鰲耀龍翔」燈光秀即日起至3月2日在愛河河畔點亮。

位於高雄愛河的2001年高雄燈會主燈「鰲耀龍翔」展出24週年，觀光局特別於重新點亮鰲燈，並搭配古典音樂、燈光變化，並於即日起至3月2日，每晚18時至21時推出燈光展演。

▲西子灣觀景平台出現大碗公冰。

為積極帶動遊客前往高雄山區海線遊玩，並推廣高雄在地美食與特產，高雄市觀光局更搭配「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」吉伊卡哇主題，攜手農業局、海洋局與經發局結合地方景點、商圈、特色美食與高雄物產，設置期間限定的「巨大化美食」裝置藝術。

▲愛河則有珍奶造景。

「巨大化美食」打卡點包括超巨大可愛的香蕉、白玉蘿蔔、魷魚烤小卷、番茄等，遍佈高雄旗山、美濃、杉林、旗津、梓官蚵子寮魚市場、茄萣興達港魚市等多處。

其中，觀光局在鄰近鹽埕區「奶茶一條街」的愛河，也特別設置趣味十足的放大版「珍珠奶茶」；在西子灣觀景平台則打造粉嫩夢幻、來高雄必吃的「大碗公冰」造型裝置。