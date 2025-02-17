季節限定！立山黑部震撼雪牆　上高地窺探神故鄉

文／七逗旅遊網 圖／ shutterstock

春季日本之旅必訪經典立山黑部，專業的天海旅行社規劃系列旅程，帶旅客沿途體驗多樣交通工具，欣賞立山黑部連峰、雪牆美景，順遊上高地、合掌村，享受療癒的溫泉，和風旅程精彩豐富。

▲欣賞日本立山黑部雪牆是人生難得的體驗。（圖／ shutterstock）

立山黑部將於4/15開山，日本春季山岳美景就在其中。立山黑部阿爾卑斯山脈路線，是連接富山縣和長野縣的世界頂級山岳觀光路線之一，開山前雪車在積雪中挖出一條雪道，漫步於雪道中欣賞壯麗雪牆，是人生難得的體驗。

▲河童橋是上高地的地標，也是必拍照的景點。（圖／ shutterstock）

而上高地則被日本人視為神的故鄉，四周被燒岳、常念山脈、穗高連峰等高山環抱，屬於中部山嶽國立公園。這一帶被白樺、落葉松等原始森林環繞，大正池、田代池、明神池等分佈在其間，景色優美。

▲世界文化遺產白川鄉合掌村，宛如一座露天博物館。（圖／ shutterstock）

系列行程中的「名古屋進出 立山雪牆 溫泉美食5日」，除了立山黑部和上高地，同時安排了白川鄉合掌村、金澤兼六園。想要玩更多的旅客，可以參加「名古屋進出~立山雪牆 雙溫泉美食6日」，增加了日本國寶古城～松本城，以及必玩的惠那峽遊船。

▲日本三大名園之一的兼六園，四季呈現不同庭園美景。（圖／ shutterstock）

鍾愛日本購物的旅客，一定要選擇「名東立山雪牆 溫泉美食6日」，旅程增加濱名湖空中纜車、明治神宮、淺草觀音寺，賞景兼顧台場購物，還能在一日自由行中安排與親友見面，或是自費暢玩哈利波特樂園或東京迪士尼樂園，滿足不同旅遊期待。

推薦行程：

★名古屋進出 立山雪牆 溫泉美食5/6日https://reurl.cc/lNODdj

★名古屋進出~立山雪牆 雙溫泉美食6日https://reurl.cc/d1oD56

★名東立山雪牆 溫泉美食6日https://reurl.cc/geoD87

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