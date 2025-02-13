情人節免花錢玩法！賞13萬株鬱金香、台北燈節「5大秘境」一次收

▲2025士林官邸鬱金香展今（13日）正式開展。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

明（14日）就是西洋情人節，台北人白天可以到士林官邸賞鬱金香花海，晚上接著到西門町追燈飾，觀傳局整理出5大燈光秘境，免花一分錢，徜徉在花朵與燈飾交織的浪漫。

▲今年以「愛的遇藝」為主題，將士林官邸妝點成浪漫的愛情殿堂。（圖／公園處提供）

2025士林官邸鬱金香展

2025士林官邸鬱金香展今（13日）開跑，今年以「愛的遇藝」為主題，將士林官邸妝點成浪漫的愛情殿堂，公園處引進荷蘭和日本超過13萬株、30個品種的鬱金香，打造出8大展區。

▲「情定礪波」展區引進日本特有種鬱金香，也是獻上皇室的品種。（圖／公園處提供）



其中，在「情定礪波」展區引進日本特有種鬱金香，也是獻上皇室的品種，包括黃小町、富山紅、桃太郎、白雲等，搭配神社、繪馬、鬱金香風車，呼應日本情人節文化。

▲「詩情花意」展區有超過20個鬱金香品種，搭配愛情佳句，帶來不同的情感體悟。（圖／公園處提供）

今日及明（14日）下午1至2點來到展區內，在情定礪波展區繪馬上寫下對愛情、家庭或事業的祝福與期盼，並分享社群，即能帶走日本限定的良緣御守組，兩日分別提供25組。此外，「詩情花意」展區有超過20個鬱金香品種，搭配愛情佳句，一揭魔幻之花之餘，也帶來不同的情感體悟。

▲2025士林官邸鬱金香展只到2月23日，賞花腳步要快。（圖／公園處提供）

除了靜態賞花，還能參加豐富的線上及線下活動，包含球根花卉綠化教室課程、特色文創市集及街頭藝人展演等，花展為期10天，只到2月23日，賞花腳步要快。

▲西本願寺的「祈福燈林」，適合與心愛的他，一起在祈福卡下許下美好心願。（圖／觀傳局提供）



2025台北燈節

呼應情人節到來，觀傳局整理出「2025台北燈節5大燈光秘境」，鄰近捷運西門站1號出口的「白蛇轉」，是一座充滿互動感的燈光藝術裝置；沿中華路步行至西本願寺「祈福燈林」，在燈影交錯的景致中，一起在祈福卡許下對未來美好祈願。而於中山堂的主燈「福蛇豆豆」，除蛇身盤繞成一顆愛心，隨著每半小時一次的燈光秀，靈動大眼睛中會冒出愛心。

▲主燈「福蛇豆豆」蛇身不僅盤繞成一顆愛心，每半小時一次的燈光秀，還可看到大眼中冒出愛心。（圖／觀傳局提供）



▲不論晴雨、日夜，都是絕佳拍照場景的「跳躍新春」。（圖／觀傳局提供）



捷運西門站6號出口的「等待豐收的樹」，是與日本搖滾天團GLAY主唱兼藝術家TERU攜手打造，冰藍色調營造出雪國般的夢幻氛圍，地面上還有雪花投影，增添唯美視覺效果。若沿中華路往捷運北門站方向前行，還能看到千餘顆彩繪燈籠打造的「跳躍新春」，漫步光廊中，留下專屬賞燈回憶。

▲「等待豐收的樹」是與日本搖滾天團GLAY主唱兼藝術家TERU攜手打造，冰藍色調營造出雪國般氛圍。（圖／觀傳局提供）



▲捷運西門站1號出口的「白蛇轉」，是一座充滿互動感的燈光藝術裝置。（圖／觀傳局提供）



觀傳局說，2月14日情人節當晚7點起，將發送520顆巧克力，情侶只要在展區任一燈組前合照，即可至中山堂廣場服務台領取限量巧克力及祈福卡。至於單身民眾，2月15日將在西本願寺樹心會館舉辦「燈你出現 放閃西門」活動，可以參加燈組謎語闖關遊戲，完成闖關者，能獲得誠品禮券、雙人套餐餐券及雙人電影票等獎品。