ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

情人節免花錢玩法！賞13萬株鬱金香、台北燈節「5大秘境」一次收

▲2025士林官邸鬱金香展。（圖／公園處提供）

▲2025士林官邸鬱金香展今（13日）正式開展。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

明（14日）就是西洋情人節，台北人白天可以到士林官邸賞鬱金香花海，晚上接著到西門町追燈飾，觀傳局整理出5大燈光秘境，免花一分錢，徜徉在花朵與燈飾交織的浪漫。

▲2025士林官邸鬱金香展。（圖／公園處提供）

▲今年以「愛的遇藝」為主題，將士林官邸妝點成浪漫的愛情殿堂。（圖／公園處提供）

2025士林官邸鬱金香展
2025士林官邸鬱金香展今（13日）開跑，今年以「愛的遇藝」為主題，將士林官邸妝點成浪漫的愛情殿堂，公園處引進荷蘭和日本超過13萬株、30個品種的鬱金香，打造出8大展區。 

▲2025士林官邸鬱金香展。（圖／公園處提供）

▲「情定礪波」展區引進日本特有種鬱金香，也是獻上皇室的品種。（圖／公園處提供）
其中，在「情定礪波」展區引進日本特有種鬱金香，也是獻上皇室的品種，包括黃小町、富山紅、桃太郎、白雲等，搭配神社、繪馬、鬱金香風車，呼應日本情人節文化。

▲2025士林官邸鬱金香展。（圖／公園處提供）

▲「詩情花意」展區有超過20個鬱金香品種，搭配愛情佳句，帶來不同的情感體悟。（圖／公園處提供）

今日及明（14日）下午1至2點來到展區內，在情定礪波展區繪馬上寫下對愛情、家庭或事業的祝福與期盼，並分享社群，即能帶走日本限定的良緣御守組，兩日分別提供25組。此外，「詩情花意」展區有超過20個鬱金香品種，搭配愛情佳句，一揭魔幻之花之餘，也帶來不同的情感體悟。

▲2025士林官邸鬱金香展。（圖／公園處提供）

▲2025士林官邸鬱金香展只到2月23日，賞花腳步要快。（圖／公園處提供）

除了靜態賞花，還能參加豐富的線上及線下活動，包含球根花卉綠化教室課程、特色文創市集及街頭藝人展演等，花展為期10天，只到2月23日，賞花腳步要快。

▲2025台北燈節。（圖／觀傳局提供）

▲西本願寺的「祈福燈林」，適合與心愛的他，一起在祈福卡下許下美好心願。（圖／觀傳局提供）

2025台北燈節
呼應情人節到來，觀傳局整理出「2025台北燈節5大燈光秘境」，鄰近捷運西門站1號出口的「白蛇轉」，是一座充滿互動感的燈光藝術裝置；沿中華路步行至西本願寺「祈福燈林」，在燈影交錯的景致中，一起在祈福卡許下對未來美好祈願。而於中山堂的主燈「福蛇豆豆」，除蛇身盤繞成一顆愛心，隨著每半小時一次的燈光秀，靈動大眼睛中會冒出愛心。

▲2025台北燈節。（圖／觀傳局提供）

▲主燈「福蛇豆豆」蛇身不僅盤繞成一顆愛心，每半小時一次的燈光秀，還可看到大眼中冒出愛心。（圖／觀傳局提供）

▲2025台北燈節。（圖／觀傳局提供）

▲不論晴雨、日夜，都是絕佳拍照場景的「跳躍新春」。（圖／觀傳局提供）

捷運西門站6號出口的「等待豐收的樹」，是與日本搖滾天團GLAY主唱兼藝術家TERU攜手打造，冰藍色調營造出雪國般的夢幻氛圍，地面上還有雪花投影，增添唯美視覺效果。若沿中華路往捷運北門站方向前行，還能看到千餘顆彩繪燈籠打造的「跳躍新春」，漫步光廊中，留下專屬賞燈回憶。

▲2025台北燈節。（圖／觀傳局提供）

▲「等待豐收的樹」是與日本搖滾天團GLAY主唱兼藝術家TERU攜手打造，冰藍色調營造出雪國般氛圍。（圖／觀傳局提供）

▲2025台北燈節。（圖／觀傳局提供）

▲捷運西門站1號出口的「白蛇轉」，是一座充滿互動感的燈光藝術裝置。（圖／觀傳局提供）

觀傳局說，2月14日情人節當晚7點起，將發送520顆巧克力，情侶只要在展區任一燈組前合照，即可至中山堂廣場服務台領取限量巧克力及祈福卡。至於單身民眾，2月15日將在西本願寺樹心會館舉辦「燈你出現 放閃西門」活動，可以參加燈組謎語闖關遊戲，完成闖關者，能獲得誠品禮券、雙人套餐餐券及雙人電影票等獎品。

關鍵字： 台北市旅遊 2025士林官邸鬱金香展 花海旅遊 士林官邸 西門町 台北燈節 2025台北燈節 北門站 西門站 元宵燈節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

推薦閱讀

媽祖遶境「朝聖攻略+全記錄」

媽祖遶境「朝聖攻略+全記錄」

火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城

火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城

鄰近花季2飯店優惠！泡湯+午茶一日遊

鄰近花季2飯店優惠！泡湯+午茶一日遊

坐落慕尼黑王宮東側170歲國家博物館

坐落慕尼黑王宮東側170歲國家博物館

米其林公布2月5家新入選餐廳

米其林公布2月5家新入選餐廳

超商情人節咖啡買10送10、買5送2

超商情人節咖啡買10送10、買5送2

Popeyes愛心比司吉快閃48小時開賣

Popeyes愛心比司吉快閃48小時開賣

北港一日必玩景點、美食攻略

北港一日必玩景點、美食攻略

萬波情人節首度推出草莓系列飲品

萬波情人節首度推出草莓系列飲品

一覽全台8家室內遊樂場！

一覽全台8家室內遊樂場！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2飯店度假！桃園「1泊3食2699元起」

古亭隱密老宅藏了樓中樓咖啡廳！

招牌炒麵只要15元、內用還能免費續湯

丸亀製麵天丼自由配優惠連推23天

台南「178年古宅」藏無菜單台菜料理

藏身鶯歌偏僻鐵皮屋的濃郁中藥薑母鴨

3大手搖最新優惠一次看

北市「2大免費鬱金香海」搭車就到

麻古茶坊2款人氣草莓飲品回歸

雪白花海下吃鍋！南投最美李花已滿開

熱門行程

「光聚千塘，點亮桃園」2025台灣燈會等你來

A18主燈展演場及A19光的遊戲場雙展區，打造雙展區奇幻親子城！一同體驗桃園多元城市魅力

最新新聞更多

媽祖遶境「朝聖攻略+全記錄」

火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城

鄰近花季2飯店優惠！泡湯+午茶一日遊

坐落慕尼黑王宮東側170歲國家博物館

米其林公布2月5家新入選餐廳

超商情人節咖啡買10送10、買5送2

Popeyes愛心比司吉快閃48小時開賣

北港一日必玩景點、美食攻略

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366