「Formosa Hills酒店公寓熊本館」3月落成！2萬日幣起能住3房2廳

▲「Formosa Hills DoMo 熊本館」預計3月落成、4月中下旬開放訂房。（圖／DoMo集團提供）

記者彭懷玉／台北報導

台積電熊本廠2024年正式量產，估計當地經濟發展、商務差旅需求大增。台灣DoMo 集團2023年耗資30億日幣（新台幣約6.4億）興建酒店式公寓「Formosa Hills DoMo 熊本館」，將在3月正式落成、4月中下旬開放訂房，一晚2萬日幣起（約台幣4250元）就能住到三房二廳。

▲「Formosa Hills DoMo 熊本館」外觀。（圖／DoMo集團提供）

Formosa Hills DoMo熊本館14層樓高，共65戶，每層5戶，採三房二廳設計，每戶面積約70至80平方米（21至24坪）。客廳具多功能商務辦公功能，可視訊會議、接待訪客，也能作為企業熊本行動辦公室使用。此外，企業客戶也提供商務郵件代收代寄服務，解決商務旅客處理文件的困擾。館內設有100個停車位，滿足商務客的停車需求。未來也因應商務人士的交通需求，計畫成立租車公司，提供機場接送與自駕租賃與含駕駛包車服務。

▲Formosa Hills DoMo熊本館14層樓高，共65戶，每層5戶，採三房二廳設計，每戶面積約21至24坪。（圖／DoMo集團提供）

Formosa Hills DoMo 熊本館距離菊陽町光之森車站800公尺，開車到台積電熊本廠約12分鐘，鄰近在地人常去購物商場的「光之森youme」，千坪購物中心約有175間店鋪， 囊括男女流行服飾、餐飲、雜貨、伴手禮、書店、電影院，還有youme大型超市可以購物、餐廳、麥當勞、星巴克等設施，生活機能完善。

▲DoMo集團董事長李奇嶽（中）表示，「Formosa Hills DoMo 熊本館」目前已進入工程驗收階段。（圖／DoMo集團提供）

DoMo集團董事長李奇嶽表示，位在熊本工作的台灣人數，隨著台積電的擴張而急遽增加，2022年僅有144人，2023年增至744人，截至2024年10月底已達1030人。看好台積電帶來的經濟效應，熊本縣已在積極爭取設立熊本3廠。根據日本九州經濟調查協會推估，台積電帶來的10年經濟效益料高達23兆日圓（約新台幣5兆元），對此，DoMo選擇在熊本設立新型酒店式公寓，鎖定80%台灣商務旅客，20%日本及其他國家商務旅客，以滿足短期出差需求。

▲DoMo在熊本設立新型酒店式公寓，鎖定80%台灣商務旅客，20%日本及其他國家商務旅客。（圖／DoMo集團提供）

李奇嶽說明，「Formosa Hills DoMo 熊本館」目前已進入工程驗收階段，預計3月落成，第二季正式營運後，平均房價約日幣2萬元（約台幣4250元），預計4月中下旬開放預訂。同時，DoMo集團旗下東京新宿的4家旅館與民宿，2024年住房率總平均達90％，目標今年下半年力拚正式興櫃。

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