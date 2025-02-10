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手搖飲推情人節限定「草莓奶蓋巧克力」！限時3天第2杯半價

▲▼御私藏推出情人節飲品「莓辦法不愛荔」。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供）

▲御私藏推出情人節限定飲品「莓辦法不愛荔」。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供）

記者蕭筠／台北報導

西洋情人節就要到了，手搖飲品牌「御私藏Cozy Tea Loft」推出應景新品「莓辦法不愛荔」，選用草莓奶蓋搭配濃巧克力的組合，打造甜蜜口感，2月13日起全門市上市，還可享限時3天第2杯半價優惠。

御私藏推出情人節限定新品「莓辦法不愛荔」，底層鋪滿香甜Q滑的荔枝果凍，中間堆疊濃巧克力，最上層淋上酸甜綿密草莓奶蓋，口感豐富甜蜜，售價90元，2月13日起正式開賣，至2月15日前還可享「第2杯半價」優惠，提醒須加入官方LINE帳號註冊會員並領券才可享優惠。

▲▼「再睡5分鐘」宣布推出全新蕎麥系列飲品。（圖／再睡5分鐘提供）

▲「再睡5分鐘」推出全新蕎麥系列飲品。（圖／再睡5分鐘提供）

另一手搖飲「再睡5分鐘」今年則以「蕎麥祭」為主題推出一系列蕎麥飲品，春季限定有4款選擇，包括低咖啡因的「梔梔蕎麥」，嚴選真實炒焙的台灣蕎麥搭配烏龍茶葉，每一口都能喝到淡淡梔子花香及淡雅水蜜桃香；以及推薦必喝「棉被梔梔蕎麥 」，選用梔梔蕎麥做為基底，搭配進口鮮奶油與牛乳製成的綿密厚奶蓋，奶香再升級。

加碼還有「梔梔蕎麥歐蕾」及「梔梔蕎麥燕麥歐蕾」，同樣使用梔梔蕎麥做為基底茶，分別搭配香濃鮮奶、OATSIDE燕麥奶，打造溫潤醇厚口感，即日起於全門市上市。

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