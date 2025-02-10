新竹最美燈光節2／14有日本舞團演出　魔術秀、市集免費逛

▲新竹「東興圳光藝節」2月16日劃下句點。（圖／新竹縣政府文化局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

新竹縣「東興圳光藝節」2月16日劃下句點，在此之前，2月14日起一連三天將舉行閉幕式系列活動，邀請日本高知縣YOSAKOI夜來祭得獎舞團演出，倒數三天也安排魔術秀、水管阿民、馬戲之門等行動表演，還有超過30個攤位市集可逛。

新竹縣政府表示，「2024-2025東興圳光藝節」自去年12月20日開展至今，已吸引逾40萬人次到訪。在活動進入倒數之際，將從2月14日起舉辦為期三天的「東興圳光藝節x最後詩篇」閉幕式，情人節當天，邀請日本高知縣YOSAKOI夜來祭得獎舞團「TACYON」舞團演出，搭配本屆光藝節如詩如畫的策展概念，以現代詩「逐．光」ASPIRATION為主軸，演出涵蓋人文、藝術、光影的四段故事《翱-SOARING》、《漾-YOUTH》、《光-BRILLANCE》、《聚-GATHERING》。

▲新竹「東興圳光藝節」2月14日起舉辦為期三天的「東興圳光藝節x最後詩篇」閉幕式。（圖／新竹縣政府文化局提供）

2月15日則由2024年客家新曲獎前3名團隊，分別呈現三首不同風格、寓意的創作，並邀請母語創作搖滾樂團「劉阿昌＆打幫你樂團」壓軸演出。2月16日有六家國小弦樂團、在地歌手葉穎及自然系樂團Cicada等演出，並於當日晚間9點30分關燈。

光藝節亮點部分，有日本人氣藝術家小松宏誠於東興圳涼亭打造的《雨之歌》、《風之花瓣》，及黑川互動媒體藝術團隊的《花影漫步》光影互動藝術；而藝術家林國瑋以「鹿場里」的意象發想的《Sweet Home》，喚起民眾對過去鹿場的想像。

另外，東興圳公28公園的《森之夢》、《春之螢》，打造出童話王國；先驗物件藝術團隊將橋樑涵洞轉化為時光隧道的《 1960'2 》，以及《剪一段風景》呈現如夢似幻的裝置，與東興圳環境完美融合，使東興圳成了竹縣最浪漫的景點。

▲新竹「東興圳光藝節」最後三天活動一覽。（圖／新竹縣政府文化局提供）



活動三天各安排歡樂魔術秀、水管阿民、馬戲之門等行動表演，「東興圳光藝節 X 奶油市集」也將帶來超過30組好吃好玩又好逛的攤位；現場完成任務將贈限量「寫一首詩元宵提燈」。

▲2025辰光橋光雕展亮燈至3月23日。（圖／新北市高灘處提供）



另外，除了新北大都會公園展出的新北燈會外，連接公園左右岸的辰光橋，以「情繫辰光」為主題，打造6座主題光雕燈飾，比如巨型喜鵲、情歌噴泉等，可由景觀橋上遠眺河濱星光夜景，將一直展到3月23日，期間每晚5點半至10點亮燈。

▲新莊「中港大排」耶誕燈飾展到2月12日為止。（圖／新北市水利局提供）



說到夜間河岸光廊，不得不提新北市新莊「中港大排耶誕燈飾」，超過1000盞LED燈飾點綴近2公里水岸，與蘆洲鴨母港溝燈飾同步展到2月12日為止。水利局透露，緊接著，每年春天備受期待的中港光雕展預計在2月26日接棒登場。

2024-2025東興圳光藝節

展期：即日起至2月16日，每日17:30-21:30點燈

地點：新竹縣竹北市文興路（東興圳公園）



2025辰光橋光雕展

展期：即日起至3月23日，每日17:30-10:00點燈

1.捷運：

(1)捷運三重站下車後，走至機場捷運線A2三重站，1A出口出站即可抵達

(2)桃園機場捷運於A2三重站下車後，1A出口出站即可抵達

2.公車：搭乘227、264、640、986至捷運三重站下車



2024中港大排耶誕燈飾

展期：即日起展至2月12日，每日下午17:00-10:00亮燈

地點：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路2段方向步行約10分鐘；搭乘公車99 、299至財源廣場步行約2分鐘，

開車族可導航中港大排。