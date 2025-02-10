東區開業25年「克立瑪咖啡店」傳熄燈！網崩潰：這一天真的來了

▲東區老字號咖啡店「La Crema 克立瑪咖啡店」傳出即將歇業。（圖／翻攝La Crema 克立瑪咖啡店臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

位於台北東區、開業逾25年的老派咖啡店「La Crema 克立瑪咖啡店」傳出即將歇業消息，在網上掀起不小討論，據悉是不敵租金年年上漲才決定收攤，查看官方粉絲團也發現店家正在出清店裡的生財器具、餐具等，讓大批鐵粉不捨直喊「太難過了」、「這一天真的來了」。

▲店內的裝潢有著濃厚日式老店氛圍。

「La Crema 克立瑪咖啡店」於1999年開幕，地點就在光復南路巷弄內，店家以高品質咖啡著稱，尤其是有著「醬油膏」般的義式濃縮深受咖啡控喜愛，還有加入奶油的康寶藍也超受歡迎，門市內更擺放百萬音響設備，結合斑駁木地板、昏暗燈光，打造充滿日式風情的午後慵懶氛圍。

La Crema 克立瑪咖啡開業超過25年，在google評論獲4.4顆星，累積超過500則評論，擁高人氣。不過近日傳出即將歇業，官方粉專雖尚未公布熄燈消息，卻發布貼文表示：「我們會於農曆年後初十左右開始會出清店裡的生財器具杯子盤子桌子椅子燈具等，有興趣者請來店裡選購。」

貼文一出也引來許多鐵粉不捨留言「這一天真的來了⋯⋯嗚」、「太難過了，以後喝不到那麼好喝的熱美式了嗎」、「有那麼美好音樂可聆聽，以及美味咖啡可以品賞的店，希望能持續點燈」、「好可惜要歇業了」。

▲麻辣45放題 台中中港店宣布歇業。（圖／乾杯提供）

另，乾杯集團旗下麻辣鍋品牌「麻辣45」近日也於臉書粉專發出最新公告，「麻辣45放題 台中中港店因品牌升級調整，2月28日預計為最後營業日。」同步感謝消費者支持，並表示未來如有最新消息將會在第一時間於官網公佈。

乾杯集團旗下麻辣鍋品牌「麻辣45」主打100%和牛油重慶麻辣鍋，最大特色為「九宮格吃法」，分為燙、煮、酣3種功能；中心格溫度最高，用來煮肉片、毛肚等食材；十字格溫度次高，適合煮蔬菜、豆腐等；四角格則是文火，適合燉骨髓、豬腦等慢煮10分鐘以上的食材。

2024年看準市場需求，麻辣45台中中港店於2024年7月轉型為旗下首間吃到飽品牌「麻辣45放題」，不過僅轉型半年就宣告收攤，再加上麻辣45台南府城店於2024年7月歇業、麻辣45本店也在同年10月結束5年經營時光，3分店將全數劃下句點。