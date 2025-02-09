嘉義文青探店指南！到田園咖啡館、日式食堂　住全新純白包棟民宿

▲嘉義縣政府推出「文青探店指南」，上圖為位於朴子市水道頭日式園區的「誠農食堂」。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

越來越多文青小店進駐嘉義，嘉義縣政府就整理出「文青探店指南」，有特色咖啡廳、日式園區內的食堂，還有全新落成的包棟民宿，從美食、住宿、體驗一次滿足。

▲「烘焙旅程」咖啡廳位於水上鄉。

▲魚罐頭咖啡館。

特色咖啡廳方面，「烘焙旅程」咖啡廳位於水上鄉，店內裝潢風格融入雪梨市區咖啡館元素，老闆Jared曾在澳洲藍帶學院求學工作，創作出多種口味的可頌，招牌肉桂捲也是人氣必點。「魚罐頭咖啡館」則坐落民雄鄉田野間，主理人哲偉將舊魚池改造成舒適空間，讓客人在館內喝咖啡、欣賞魚。店內提供酥香的鬆餅、鹹派、各式甜點及經典義式咖啡等，還有口味獨到的南部粽，是來訪時不可錯過的美味必點。

而位於朴子市水道頭日式園區的「誠農食堂」，店內充滿日式氛圍，生態廚師紫筠將嘉義極光哈密瓜、六腳鄉的小番茄及東石鄉的稻米入菜，在地食材轉化為多樣美味，咖哩飯及沙拉為人氣首選。

▲▼全新落成的包棟民宿「覓光心旅民宿」。

而全新落成的包棟民宿「覓光心旅民宿」位在中埔鄉，由芳香品牌主理人緹秝精心打造，讓旅客在舒適空間放鬆身心，全棟可容納17人且寵物友善，提供開放式廚房、餐廳和影音設備，滿足團體或家庭的各種需求。

想要體驗藝術，位於民雄鄉西安村的「八號畫室」，畫室老師強調「不設邊界地讓孩子們自由發揮」理念，提供繪畫、砂紙畫、老花磚等趣味課程，學員年齡不限。