ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

嘉義文青探店指南！到田園咖啡館、日式食堂　住全新純白包棟民宿

▲▼嘉義文青探店指南。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣政府推出「文青探店指南」，上圖為位於朴子市水道頭日式園區的「誠農食堂」。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

越來越多文青小店進駐嘉義，嘉義縣政府就整理出「文青探店指南」，有特色咖啡廳、日式園區內的食堂，還有全新落成的包棟民宿，從美食、住宿、體驗一次滿足。

▲▼嘉義文青探店指南。（圖／嘉義縣政府提供）

▲「烘焙旅程」咖啡廳位於水上鄉。

▲▼嘉義文青探店指南。（圖／嘉義縣政府提供）

▲魚罐頭咖啡館。

特色咖啡廳方面，「烘焙旅程」咖啡廳位於水上鄉，店內裝潢風格融入雪梨市區咖啡館元素，老闆Jared曾在澳洲藍帶學院求學工作，創作出多種口味的可頌，招牌肉桂捲也是人氣必點。「魚罐頭咖啡館」則坐落民雄鄉田野間，主理人哲偉將舊魚池改造成舒適空間，讓客人在館內喝咖啡、欣賞魚。店內提供酥香的鬆餅、鹹派、各式甜點及經典義式咖啡等，還有口味獨到的南部粽，是來訪時不可錯過的美味必點。

而位於朴子市水道頭日式園區的「誠農食堂」，店內充滿日式氛圍，生態廚師紫筠將嘉義極光哈密瓜、六腳鄉的小番茄及東石鄉的稻米入菜，在地食材轉化為多樣美味，咖哩飯及沙拉為人氣首選。

▲▼嘉義文青探店指南。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼全新落成的包棟民宿「覓光心旅民宿」。

▲▼嘉義文青探店指南。（圖／嘉義縣政府提供）

而全新落成的包棟民宿「覓光心旅民宿」位在中埔鄉，由芳香品牌主理人緹秝精心打造，讓旅客在舒適空間放鬆身心，全棟可容納17人且寵物友善，提供開放式廚房、餐廳和影音設備，滿足團體或家庭的各種需求。

想要體驗藝術，位於民雄鄉西安村的「八號畫室」，畫室老師強調「不設邊界地讓孩子們自由發揮」理念，提供繪畫、砂紙畫、老花磚等趣味課程，學員年齡不限。

關鍵字： 嘉義旅遊 嘉義美食 美食雲 美食情報

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

推薦閱讀

嘉義文青探點指南5選

嘉義文青探點指南5選

桃園秘境「賞2千株櫻花」1人50元

桃園秘境「賞2千株櫻花」1人50元

超商限5天滿額折百再送整串衛生紙

超商限5天滿額折百再送整串衛生紙

日韓賞櫻機票6999元起

日韓賞櫻機票6999元起

屏東新地標雲光島首創不插電光雕藝術

屏東新地標雲光島首創不插電光雕藝術

穿越回1919年曼谷！唐人街百年茶餐廳

穿越回1919年曼谷！唐人街百年茶餐廳

寒流發威衝泡湯！北投溫泉客增2-5成

寒流發威衝泡湯！北投溫泉客增2-5成

飛長灘島回不來「逾300人」滯留當地

飛長灘島回不來「逾300人」滯留當地

吉隆坡當地人愛店！獨創木炭燒瓦煲飯

吉隆坡當地人愛店！獨創木炭燒瓦煲飯

上半年赴日避開1時段　6建議一次看

上半年赴日避開1時段　6建議一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

礁溪380元爽泡豪華大湯屋！

桃園秘境「賞2千株櫻花」1人50元

飛長灘島回不來「逾300人」滯留當地

八方雲集推新品！「梁師傅排骨麵」全門市開賣

寒流發威衝泡湯！北投溫泉客增2-5成

補班日餐飲優惠懶人包

「台北最難訂羊肉爐」就開在自家車庫

全台最老FRIDAYS「英才店」將熄燈

屯京拉麵高雄夢時代店2／14熄燈

板橋巷弄美食！隱藏清湯肉羹續湯免費

熱門行程

把握最後光影時刻 感受粼光魅力

光影祝福進入最終倒數！趕快抓住這個新年尾聲，來北港拍下最美的光影回憶，錯過就等明年！

最新新聞更多

嘉義文青探點指南5選

桃園秘境「賞2千株櫻花」1人50元

超商限5天滿額折百再送整串衛生紙

日韓賞櫻機票6999元起

屏東新地標雲光島首創不插電光雕藝術

穿越回1919年曼谷！唐人街百年茶餐廳

寒流發威衝泡湯！北投溫泉客增2-5成

飛長灘島回不來「逾300人」滯留當地

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366