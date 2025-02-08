搶攻賞櫻季！日韓機票6999元起　遊輪下殺5折一次玩兩國

▲日韓賞櫻季節即將到來。（圖／KKday提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻接下來228連假與日韓賞櫻季節，旅遊電商KKday即日起推出優惠，如賞櫻季節日韓機票6999元起，228連假富國島來回機票9999元起，若想搭遊輪賞櫻，則下殺5折起。

▲韓國賞櫻來回機票下殺6999元起。

日韓賞櫻旺季，KKday針對北中南部出發的旅客推出熱門賞櫻目的地東京、大阪、首爾等地機票優惠，包含高雄及台中出發首爾4至6日來回機票6999元起，桃園及松山出發首爾4至6日來回機票7900元起，以及名古屋5日來回機票9888元起、東京5日來回機票1萬900元起，還可加購東京迪士尼樂園門票或是富士山一日遊行程，大阪則有5日來回機票1萬1588元起或機加酒行程售價1萬3700元起。

▲也可以搭遊輪一次玩日韓。

KKday同步販售賞櫻遊輪，推薦歌詩達郵輪莎倫娜號，暢遊沖繩、石垣島、宮古島自由行4日，每人1萬175元起，出發日包含清明連假，要一次玩到日韓，也推出日韓暢遊6日行，安排前往佐世保、濟州或福岡、釜山，售價1萬6675元起，出發日包含3月底及4月初，能體驗不同的賞櫻玩法。

▲迪士尼探險號。（圖／迪士尼郵輪提供）

旅遊電商Klook表示，將於2月17日晚上9點開賣首度進駐亞洲的遊輪「迪士尼探險號」2026新航次，前2000名預訂再送120美元（約新台幣3600元）旅遊金。

「迪士尼探險號」是迪士尼有史以來最大的遊輪，也是該品牌旗下首艘以亞洲為母港的遊輪，最多可容納6700位旅客，並計劃於今年12月15日首航。遊輪設有七大主題區，包括250公尺全球最長的海上雲霄飛車的「Marvel Landing」、可享受超長划水道的「Toy Story Place」等。