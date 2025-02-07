北市夜景地升級！錫口碼頭新設水燈廣場、木棧平台　預計5月完工

▲台北「錫口碼頭彩虹橋」向來是人氣約會去處，新樣貌預計於5月見客。（圖／翻攝自Facebook／戀戀水綠 臺北水利）



記者彭懷玉／台北報導

台北「錫口碼頭彩虹橋」向來是人氣約會去處，北市水利處6日宣布，將打造水燈廣場、水岸階梯、木棧平台，擴大錫口碼頭休憩空間，工程預計今年5月完成，為散步、賞景增添新據點。

▲▼錫口碼頭彩虹橋夕陽和夜景。（圖／水利處提供）



饒河夜市附近的「錫口碼頭彩虹橋」於去年12月16日進行改造，水利處公布5大亮點，包含賞景平台外推，並打造水燈廣場、新設水岸階梯和座椅等。

北市水利處工務科表示，賞景平台將外推約3.5公尺，上部眺望平台向外延伸3.5至7公尺，除了加大錫口碼頭休憩空間，民眾能更近距離親近水岸。

▲眾人齊聚施放「真如水燈」祈福。（示意圖／中山區公所）



北市水利處工務科說，考量近年松山區有在錫口碼頭施放水燈，會打造一座「水燈廣場」，並規劃水燈專用施放區，讓旅客放水燈時更安全。同時，為擴展錫口碼頭上下平台動線，新設大面積階梯座椅，貫通上下平台，另新設40公尺長的抿石子座椅及其他座椅區，預估可容納200人。

▲LOVE裝置是彩虹橋地標，另會設計全新愛情藝術打卡牆。（圖／翻攝自Facebook／戀戀水綠 臺北水利）



LOVE裝置是彩虹橋地標，另會設計全新愛情藝術打卡牆；錫口碼頭周邊環境也進行大改造，規劃加大一倍空間的木棧平台，並鋪上全新鋪面；不過原先預計增設貨櫃市集，工務科指出，在收集地方意見後，目前暫無此規劃。同時，官方也釋出模擬圖，看得出錫口碼頭未來的雛形，令人更期待新面貌的誕生。

▲▼錫口碼頭周邊環境也進行大改造，規劃加大一倍空間的木棧平台，並鋪上全新鋪面。（圖／翻攝自Facebook／戀戀水綠 臺北水利）



水利處說，施工期間會特別注意，不會影響民眾原有的日常活動，無論是晨跑、散步或騎單車，都能照常進行。

▲「台北水舞嘉年華」預計下半年登場。（資料照／記者彭懷玉攝）



至於往年5月登場的台北水舞嘉年華也在此，觀傳局透露，今年預計延後到11月舉辦。

錫口碼頭（彩虹橋愛情廣場）

地址：台北市松山區基隆河左岸成美河濱公園內（松河街旁4號水門進入）