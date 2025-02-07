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阿舍流星麵2口味登《紐約時報》推薦榜！年賣破1400萬包

▲▼阿舍「流星紅燒牛肉風味」成功登上全球知名媒體《紐約時報》Wirecutter。（圖／翻攝Wirecutter官網）

▲阿舍「流星紅燒牛肉風味」成功登上全球知名媒體《紐約時報》Wirecutter。（圖／翻攝Wirecutter網站

記者蕭筠／台北報導

台灣美食再發光！阿舍食品旗下2款人氣產品「流星紅燒牛肉風味」、「流星擔仔風味」成功登上全球知名媒體《紐約時報》Wirecutter精選推薦榜單，文章一刊登，阿舍美國官網更是掀起搶購潮，引發不小討論。

Wirecutter為《紐約時報》旗下專業產品評測平台，以嚴謹的評測與客觀的推薦成為全球消費者選購指南中的權威參考指標之一。阿舍本次上榜2款系列產品包括「流星紅燒牛肉風味」及「流星擔仔風味」，成為精選最佳即食麵之一，在競爭激烈的國際市場中備受青睞。

▲▼阿舍「流星擔仔風味」成功登上全球知名媒體《紐約時報》Wirecutter。（圖／翻攝Wirecutter官網）

▲流星擔仔風味受到獲評測者「瞬間清碗」的滿分評價。

其中，紅燒風味獲《紐時》主編好評：「喜歡台灣風味牛肉麵的人，一定要試試這款拉麵。湯頭結合了牛肉、八角、辣油、豆瓣醬與醬油的香氣，層次豐富且帶有微辣提味。」而擔仔風味則獲評測者一致認可：「蔥的甜味和肉汁的鮮味完美地融合在一起，更不用說黑胡椒的味道讓一切風味都變得更加美味。」甚至給出「瞬間清碗」的滿分評價。

目前阿舍流星麵每月平均出貨20個貨櫃，累積年銷售突破1400萬包，且已上架全美COSTCO等大型量販通路。為響應 Wirecutter推薦，阿舍食品也特別於官網推出流星麵系列優惠活動，至2月20日前任選口味單組享9折優惠、買4送1等優惠。 

事實上，Netflix料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》中以「韓式西班牙肋排燉飯」擊敗對手的「白湯匙」廚師金璿京，就曾在自己的頻道上使用阿舍在美國最熱銷的經典客家板條、台南乾麵完成一道香辣炒麵，可見阿舍乾麵在海外市場的熱門程度。

關鍵字： 阿舍食品 Wirecutter 即食麵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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